PNC de ANSES: por qué el 9 de febrero 2026 es una fecha clave

El cronograma ya está definido para todo el mes. Los valores actualizados buscan acompañar el impacto de la inflación.

Este ajuste mensual responde al esquema de movilidad.

  • El 9 de febrero marca el inicio del cronograma de pagos de las Pensiones No Contributivas.
  • ANSES aplicó un aumento del 2,85 % junto con un refuerzo extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos.
  • Los montos varían según el tipo de prestación y se acreditan sin gestiones adicionales.
  • El calendario de cobro se organiza por terminación de DNI para garantizar pagos ordenados.

Las Pensiones No Contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tienen en febrero de 2026 una fecha central para miles de beneficiarios, ya que el lunes 9 comienza el pago de estos haberes con montos actualizados y un bono extraordinario destinado a reforzar los ingresos más bajos.

El sistema se caracteriza por su modalidad automática.
Este ajuste mensual responde al esquema de movilidad que toma como referencia la inflación, en este caso a partir del Índice de Precios al Consumidor de diciembre de 2025. El objetivo es sostener el poder adquisitivo de personas que no cuentan con aportes suficientes para acceder a una jubilación tradicional y atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

PNC de ANSES
Este aumento se sitúa en un 11%, en línea con el nivel de inflación registrado en marzo.

PNC de ANSES: quiénes pueden acceder

Las Pensiones No Contributivas están orientadas a personas que no reúnen los requisitos para una jubilación común y se encuentran en un contexto social y económico desfavorable. Entre los beneficiarios se incluyen quienes presentan una invalidez acreditada con una disminución física o mental igual o superior al 76 % y no disponen de ingresos suficientes.

También acceden quienes tienen más de 70 años y no perciben jubilación ni pensión, así como las madres de siete hijos o más que no cuentan con otra prestación previsional. La normativa contempla, además, situaciones especiales como pensiones otorgadas por razones humanitarias o de reconocimiento social.

El acceso requiere una evaluación por parte de ANSES, que incluye la presentación de documentación, un análisis socioeconómico y la verificación de incompatibilidades con otros beneficios.

Monto de las PNC de ANSES en febrero 2026

Con el aumento del 2,85 % aplicado en febrero, los valores actualizados presentan diferencias según el tipo de pensión. En el caso de las PNC por invalidez o vejez, el haber base alcanza los $251.453,59. A este importe se suma un bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran el monto mínimo, lo que lleva el total mensual a $321.453,59.

Las madres de siete hijos o más perciben un ingreso equivalente a la jubilación mínima. En febrero, el haber base se ubica en $359.219,42 y, con el refuerzo adicional incluido, el total asciende a $429.219,42.

Para quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor, el monto mensual se eleva a $287.375,54. Con el bono extraordinario, el ingreso final llega a $357.375,54. Todas estas sumas se actualizan de forma mensual y se depositan en las cuentas bancarias declaradas, sin necesidad de realizar trámites.

Calendario ANSES
Asimismo, se pagará un bono de $70.000 a partir del martes 5 de marzo para titulares de PNC con documentos terminados en 0, 1, 2, 3, 4 y 5.

PNC de ANSES: calendario de pagos de febrero 2026

El cronograma de pagos de febrero se organiza de manera escalonada según la terminación del DNI. Las fechas confirmadas son las siguientes:

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

El bono extraordinario de $70.000 se acredita en la misma fecha que el haber mensual correspondiente, de forma automática y sin gestiones adicionales por parte de los titulares.

