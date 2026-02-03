Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 4 de febrero

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 4 de febrero de 2026 con respecto las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.
ANSES: Asignaciones de pago único
ANSES detalló que las titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 12 de febrero, sin importar la finalización del DNI.
ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, con cualquier terminación de DNI, hasta el 12 de febrero.
ANSES: Desempleo Plan 2
Los beneficiarios de Desempleo Plan 2 podrán cobrar el monto de Enero hasta el 12 de febrero, sin importar la culminación de DNI.