PNC de ANSES: nuevas causas por las que te pueden dar de baja el beneficio este año

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplica nuevos criterios de seguimiento para las Pensiones No Contributivas y fijó situaciones que pueden derivar en la suspensión o cancelación del pago.

Por
Las auditorías pueden derivar en suspensiones si no se cumplen los requisitos.

  • El organismo reforzó los controles sobre las Pensiones No Contributivas durante 2026.

  • La falta de respuesta a auditorías o datos incorrectos puede generar suspensiones.

  • No cobrar el beneficio durante tres meses seguidos también puede provocar la baja.

  • Mantener la información personal actualizada es clave para evitar problemas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) informó que durante 2026 pueden darse bajas o suspensiones en las Pensiones No Contributivas (PNC) si se detectan incumplimientos en los requisitos o irregularidades durante las auditorías, en el marco de los nuevos controles aplicados este año.

El CUD vigente es clave en muchos casos para sostener la pensión.
PNC de ANSES: consejos para no tener problemas con el pago en 2026

Los datos personales desactualizados son una causa frecuente de baja.

Nuevas causas por las que te pueden dar de baja la PNC de ANSES

Con la normativa vigente, Anses puede suspender o cancelar una pensión cuando se verifiquen determinadas situaciones. Entre las principales causas se encuentran:

  • No responder citaciones oficiales para auditorías médicas o socioeconómicas.

  • Tener datos personales incorrectos o desactualizados que impidan la notificación.

  • No acreditar la condición correspondiente cuando sea requerida.

  • No presentar documentación solicitada por el organismo.

  • Percibir el beneficio de manera indebida o incompatible.

  • Permanecer fuera del país durante tres meses consecutivos.

  • No cobrar la prestación durante tres meses seguidos sin justificación.

En situaciones más graves, la pensión también puede darse de baja por fallecimiento del titular, renuncia voluntaria o incompatibilidad con otra prestación previsional.

Qué tener en cuenta para no tener problemas con el pago de la PNC de ANSES

Desde el organismo recomiendan a los titulares cumplir con una serie de medidas para evitar suspensiones o demoras en los cobros:

  • Mantener actualizados los datos personales y de contacto.

  • Responder a tiempo cualquier citación o notificación oficial.

  • Presentar la documentación requerida cuando sea solicitada.

  • Revisar periódicamente el estado del beneficio o del trámite.

No cobrar la prestación durante tres meses seguidos puede generar la cancelación.

Estas acciones permiten reducir el riesgo de interrupciones en el pago y asegurar la continuidad del beneficio.

