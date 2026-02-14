PNC de ANSES: nuevas causas por las que te pueden dar de baja el beneficio este año
La Administración Nacional de la Seguridad Social aplica nuevos criterios de seguimiento para las Pensiones No Contributivas y fijó situaciones que pueden derivar en la suspensión o cancelación del pago.
Las auditorías pueden derivar en suspensiones si no se cumplen los requisitos.
Freepik
El organismo reforzó los controles sobre las Pensiones No Contributivas durante 2026.
La falta de respuesta a auditorías o datos incorrectos puede generar suspensiones.
No cobrar el beneficio durante tres meses seguidos también puede provocar la baja.
Mantener la información personal actualizada es clave para evitar problemas.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) informó que durante 2026 pueden darse bajas o suspensiones en las Pensiones No Contributivas (PNC) si se detectan incumplimientos en los requisitos o irregularidades durante las auditorías, en el marco de los nuevos controles aplicados este año.