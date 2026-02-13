Jubilados: cómo acceder a los $441.572 que ANSES paga en marzo La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el nuevo valor del haber mínimo y el complemento mensual que eleva el ingreso de los jubilados en el próximo mes. Por + Seguir en







El bono complementa el haber mínimo para mejorar el ingreso final. Pexels

La jubilación mínima sube un 2,9% en marzo por la actualización por inflación.

El haber básico pasa a $369.560 sin refuerzos.

Con el bono de $70.000 , el ingreso total llega a $441.572 .

El monto final surge de la combinación de la jubilación mínima y el refuerzo mensual. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará en marzo de 2026 hasta $441.572 a los jubilados que cobran la mínima, como resultado de la combinación entre el haber actualizado y el bono mensual que otorga el Gobierno como refuerzo de ingresos.

Anses - Jubilación El refuerzo se paga junto con el calendario habitual. Pexels Nuevo aumento de ANSES para marzo 2026 El incremento de marzo se definió a partir del último dato de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,9%, porcentaje que se trasladó directamente a las jubilaciones y pensiones del sistema previsional. La suba se acredita junto con el calendario habitual de pagos y no requiere ningún trámite adicional por parte de los beneficiarios.

En cuánto quedan las jubilaciones de ANSES en marzo 2026 Tras el aumento, la jubilación mínima pasa a $369.560. Sin embargo, el ingreso total de los beneficiarios se incrementa con el bono de hasta $70.000, lo que eleva el monto final a $441.572. Este esquema combina dos beneficios compatibles: el haber previsional actualizado y el refuerzo extraordinario que se paga de manera mensual. De esta forma, el bono continúa siendo clave para sostener el poder adquisitivo de quienes perciben el ingreso más bajo del sistema.

Anses - Jubilación La suba impacta también en pensiones y otras prestaciones. Freepik En el resto de las prestaciones, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $295.648 sin bono y podría llegar a $367.652 con el refuerzo completo. Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez pasan a $258.677, con un total cercano a $330.705 si se suma el bono.