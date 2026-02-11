Cómo acceder a los $75.207 que ya está depositando ANSES por nacimiento

El monto ya se encuentra vigente para este mes. El cobro se extiende según el calendario oficial.

Esta asignación está destinada a personas que se encuentren dentro de los grupos alcanzados por el sistema de asignaciones familiares.

La Administración Nacional de la Seguridad Social avanza en febrero con el pago de la Asignación de Pago Único por nacimiento , un beneficio económico que se otorga por única vez a quienes cumplen con los requisitos establecidos por el organismo.

Este monto fue actualizado luego del incremento del 2,84% aplicado en febrero y forma parte del esquema de ajustes definido en base a la inflación . La prestación está pensada para acompañar a las familias ante el nacimiento de un hijo, con un refuerzo puntual de ingresos.

El pago se realiza según un calendario específico y el acceso depende tanto de la situación laboral del solicitante como del cumplimiento de los plazos administrativos previstos por ANSES.

La Asignación de Pago Único por nacimiento está destinada a personas que se encuentren dentro de los grupos alcanzados por el sistema de asignaciones familiares. Entre ellos se incluyen:

Con el aumento del 2,84% aplicado este mes, el valor de la Asignación de Pago Único por nacimiento quedó establecido en $75.207 . Este importe se paga una sola vez y se deposita en la cuenta bancaria declarada por el titular, sin actualizaciones posteriores.

Asignación por Nacimiento bebe padres

Cómo acceder a la Asignación de Pago Único por nacimiento de ANSES

Para solicitar esta prestación, es necesario iniciar el trámite dentro de un plazo que va desde los dos meses hasta los dos años posteriores al nacimiento. La gestión puede realizarse de manera online a través de la plataforma Mi ANSES o de forma presencial, con turno previo en una oficina del organismo.

Antes de iniciar el trámite, se deben verificar los datos personales y del grupo familiar, y reunir la documentación correspondiente, como la partida de nacimiento y los DNI de los titulares. Luego, se debe ingresar a Atención Virtual y seleccionar la opción correspondiente al pago único por nacimiento, siguiendo los pasos indicados.

APU de ANSES: calendario de pagos de febrero 2026

El pago de la Asignación de Pago Único por nacimiento se efectúa según un cronograma específico para todas las terminaciones de DNI. En febrero, las fechas de cobro son las siguientes: