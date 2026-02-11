11 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Cómo acceder a los $75.207 que ya está depositando ANSES por nacimiento

El monto ya se encuentra vigente para este mes. El cobro se extiende según el calendario oficial.

Por
Esta asignación está destinada a personas que se encuentren dentro de los grupos alcanzados por el sistema de asignaciones familiares.

Esta asignación está destinada a personas que se encuentren dentro de los grupos alcanzados por el sistema de asignaciones familiares.

Freepik
  • ANSES comenzó a depositar en febrero el monto actualizado de la Asignación de Pago Único por nacimiento.
  • El importe vigente para este beneficio es de $75.207, tras el aumento aplicado este mes.
  • La ayuda está dirigida a determinados grupos y se cobra por única vez.
  • El trámite tiene plazos definidos y el pago se extiende hasta marzo según el cronograma oficial.

La Administración Nacional de la Seguridad Social avanza en febrero con el pago de la Asignación de Pago Único por nacimiento, un beneficio económico que se otorga por única vez a quienes cumplen con los requisitos establecidos por el organismo.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.
Te puede interesar:

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 11 de febrero

Este monto fue actualizado luego del incremento del 2,84% aplicado en febrero y forma parte del esquema de ajustes definido en base a la inflación. La prestación está pensada para acompañar a las familias ante el nacimiento de un hijo, con un refuerzo puntual de ingresos.

El pago se realiza según un calendario específico y el acceso depende tanto de la situación laboral del solicitante como del cumplimiento de los plazos administrativos previstos por ANSES.

Nacimiento ANSES

Asignación de Pago Único por nacimiento: quiénes pueden acceder

La Asignación de Pago Único por nacimiento está destinada a personas que se encuentren dentro de los grupos alcanzados por el sistema de asignaciones familiares. Entre ellos se incluyen:

  • Trabajadores registrados
  • Empleados rurales o de temporada
  • Personas que perciben la prestación por desempleo
  • Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo
  • Titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra.

Monto de la Asignación de Pago Único por nacimiento de ANSES en febrero 2026

Con el aumento del 2,84% aplicado este mes, el valor de la Asignación de Pago Único por nacimiento quedó establecido en $75.207. Este importe se paga una sola vez y se deposita en la cuenta bancaria declarada por el titular, sin actualizaciones posteriores.

Asignación por Nacimiento bebe padres

Cómo acceder a la Asignación de Pago Único por nacimiento de ANSES

Para solicitar esta prestación, es necesario iniciar el trámite dentro de un plazo que va desde los dos meses hasta los dos años posteriores al nacimiento. La gestión puede realizarse de manera online a través de la plataforma Mi ANSES o de forma presencial, con turno previo en una oficina del organismo.

Antes de iniciar el trámite, se deben verificar los datos personales y del grupo familiar, y reunir la documentación correspondiente, como la partida de nacimiento y los DNI de los titulares. Luego, se debe ingresar a Atención Virtual y seleccionar la opción correspondiente al pago único por nacimiento, siguiendo los pasos indicados.

APU de ANSES: calendario de pagos de febrero 2026

El pago de la Asignación de Pago Único por nacimiento se efectúa según un cronograma específico para todas las terminaciones de DNI. En febrero, las fechas de cobro son las siguientes:

  • Primera quincena: del 10 de febrero al 12 de marzo.
  • Segunda quincena: del 24 de febrero al 12 de marzo.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los montos de las APU se actualizan según la movilidad previsional.

Parejas pueden acceder a $112.612 desde el 10 de febrero 2026: todos los detalles

Las asignaciones se otorgan una sola vez ante eventos familiares específicos.

ANSES paga $449.688 desde el 10 de febrero 2026: de qué se trata

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 10 de febrero

Según el calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el último día de pago fue el 14 de junio. Para quienes no recibieron el pago, existe un procedimiento para reclamarlo.  

Becas Progresar de ANSES: las 4 cosas que tenés que saber en 2026

Ayuda escolar para beneficiarios ANSES. 

ANSES: si tu hijo está en edad escolar, podés cobrar este extra que no muchos conocen en 2026

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones, pensiones, AUH y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 9 de febrero

Rating Cero

¿Quién renunció a Olga?

Una figura renunció a Olga y causó enojo en el canal

Leo García sorprendió con un cambio físico que acompañó su momento musical.

La impresionante transformación de Leo García: es otra persona

Chino Darín confirmó que el bebé que tuvo con Úrsula Corberó es un nene y se llama Dante

El Chino Darín confirmó el sexo y nombre del bebé que tuvo Úrsula Corberó: "Fue una experiencia muy fuerte"

Ahora, llegó a la gran N roja una serie sorprendente estadounidense que fue furor en cines en el 2016, Animal Kingdom, y en este momento está en el top ten de las más vistas en este sitio web. 
play

Cuál es la trama de Animal Kingdom, la serie que fue un éxito, llegó a Netflix y ya está entre lo más visto

Johansson es una de las pocas Vengadores originales cuyo regreso al UCM no está confirmado tras Endgame. En el último filme sobre el grupo de superhéroes, Natasha se sacrifica lanzándose al vacío en Vormir para que los demás puedan hacerse con la Gema del Alma y así traer a todo el mundo de vuelta tras el chasquido de Thanos.

Fue una de las mejores películas de los últimos años de Marvel y Scarlett Johansson había pedido que su nombre no aparezca: cuál es

El relato se adentra en la intimidad del clan Cody, una familia que detrás de una fachada despreocupada esconde una estructura criminal tan organizada como implacable.
play

Esta serie de crimen y drama tiene 6 temporadas y desde que llegó a Netflix es de lo más visto: cómo se llama

últimas noticias

play

El Senado debate la reforma laboral del Gobierno

Hace 14 minutos
Exequiel Palacios se convirtió en referencia de la moda con una prenda que llamó la atención.

El abrigo que todos van a querer para el invierno: la chaqueta de Exequiel Palacios que es furor

Hace 19 minutos
Los Therian se autoperciben animales y adoptan sus comportamientos.

Fenómeno Therian: quiénes son y cómo viven las personas que se identifican con animales

Hace 20 minutos
No quise matarlo, confesó Marcos Pires ante el fiscal sobre el crimen de su hermano, Lucas

Se entregó y confesó el hermano de Lucas Pires, el exfutbolista del ascenso asesinado

Hace 23 minutos
play
Diego Valdés volvió a ser titular y respondió con una actuación decisiva.

De casi ni jugar en el semestre pasado a ser uno de las figuras del Torneo Apertura 2026

Hace 30 minutos