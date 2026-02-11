Cómo acceder a los $75.207 que ya está depositando ANSES por nacimiento

Esta asignación está destinada a personas que se encuentren dentro de los grupos alcanzados por el sistema de asignaciones familiares.
ANSES comenzó a depositar en febrero el monto actualizado de la Asignación de Pago Único por nacimiento.
El importe vigente para este beneficio es de $75.207, tras el aumento aplicado este mes.
La ayuda está dirigida a determinados grupos y se cobra por única vez.
El trámite tiene plazos definidos y el pago se extiende hasta marzo según el cronograma oficial.
La Administración Nacional de la Seguridad Social avanza en febrero con el pago de la Asignación de Pago Único por nacimiento, un beneficio económico que se otorga por única vez a quienes cumplen con los requisitos establecidos por el organismo.
Este monto fue actualizado luego del incremento del 2,84% aplicado en febrero y forma parte del esquema de ajustes definido en base a la inflación. La prestación está pensada para acompañar a las familias ante el nacimiento de un hijo, con un refuerzo puntual de ingresos.
El pago se realiza según un calendario específico y el acceso depende tanto de la situación laboral del solicitante como del cumplimiento de los plazos administrativos previstos por ANSES.
Asignación de Pago Único por nacimiento: quiénes pueden acceder
La Asignación de Pago Único por nacimiento está destinada a personas que se encuentren dentro de los grupos alcanzados por el sistema de asignaciones familiares. Entre ellos se incluyen:
Trabajadores registrados
Empleados rurales o de temporada
Personas que perciben la prestación por desempleo
Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo
Titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra.
Monto de la Asignación de Pago Único por nacimiento de ANSES en febrero 2026
Con el aumento del 2,84% aplicado este mes, el valor de la Asignación de Pago Único por nacimiento quedó establecido en $75.207. Este importe se paga una sola vez y se deposita en la cuenta bancaria declarada por el titular, sin actualizaciones posteriores.
Cómo acceder a la Asignación de Pago Único por nacimiento de ANSES
Para solicitar esta prestación, es necesario iniciar el trámite dentro de un plazo que va desde los dos meses hasta los dos años posteriores al nacimiento. La gestión puede realizarse de manera online a través de la plataforma Mi ANSES o de forma presencial, con turno previo en una oficina del organismo.
Antes de iniciar el trámite, se deben verificar los datos personales y del grupo familiar, y reunir la documentación correspondiente, como la partida de nacimiento y los DNI de los titulares. Luego, se debe ingresar a Atención Virtual y seleccionar la opción correspondiente al pago único por nacimiento, siguiendo los pasos indicados.
APU de ANSES: calendario de pagos de febrero 2026
El pago de la Asignación de Pago Único por nacimiento se efectúa según un cronograma específico para todas las terminaciones de DNI. En febrero, las fechas de cobro son las siguientes:
Primera quincena: del 10 de febrero al 12 de marzo.
Segunda quincena: del 24 de febrero al 12 de marzo.