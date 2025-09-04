Cuándo cobro ANSES: Desempleo, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 5 de septiembre La Administración Nacional de Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por







La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. Redes Sociales

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 5 de septiembre de 2025 con respecto a Desempleo, Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES: Desempleo Plan 2 El organismo comunicó a los titulares del beneficio de Desempleo Plan 2, de agosto, que percibirán sus montos con todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de septiembre.

ANSES: Asignaciones de pago único Quienes cuenten con Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 10 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.