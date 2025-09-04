4 de septiembre de 2025 Inicio
Cuándo cobro ANSES: Desempleo, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 5 de septiembre

La Administración Nacional de Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 5 de septiembre de 2025 con respecto a Desempleo, Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

Anses destacó la importancia de 8 de septiembre en el calendario de septiembre.
Bono de $70.000 de ANSES: por qué el 8 de septiembre es una fecha clave

ANSES: Desempleo Plan 2

El organismo comunicó a los titulares del beneficio de Desempleo Plan 2, de agosto, que percibirán sus montos con todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de septiembre.

ANSES: Asignaciones de pago único

Quienes cuenten con Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 10 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la culminación de DNI, hasta el 10 de septiembre.

