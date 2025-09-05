5 de septiembre de 2025 Inicio
Los 5 puntos claves para no perder la AUH de ANSES en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló los requisitos que deben cumplir los titulares de la Asignación Universal por Hijo para mantener el beneficio durante este mes.

En septiembre 2025 la AUH alcanza los $115.066 por hijo

En septiembre 2025 la AUH alcanza los $115.066 por hijo, con un pago neto de $92.052 tras la retención del 20%.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) advirtió que en septiembre 2025 los titulares de la Asignación Universal por Hijo(AUH) deben cumplir con una serie de condiciones específicas para no perder el beneficio. Entre ellas se destacan la edad límite de los hijos, el tope de ingresos y la presentación anual de la Libreta AUH.

Anses estableció que los hijos deben ser menores de 18 años para acceder a la AUH, salvo discapacidad.

Requisitos para no perder la AUH de ANSES

Los titulares deben cumplir con cinco condiciones principales para seguir cobrando:

  • Que los hijos sean menores de 18 años, salvo en el caso de discapacidad donde no hay límite de edad.

  • Ser argentino nativo o tener al menos dos años de residencia legal en el país si se trata de extranjeros.

  • Que el grupo familiar no supere el tope de ingresos equivalente a dos salarios mínimos.

  • Estar en condición de desocupado, trabajador informal, de casas particulares o monotributista social.

  • Presentar anualmente la Libreta AUH, con controles de salud, esquema de vacunación y certificación escolar.

La Anses recordó que no presentar la libreta por más de dos años consecutivos puede derivar en la suspensión definitiva de la prestación.

Monto de la AUH de ANSES en septiembre 2025

Con el aumento aplicado, los valores son los siguientes:

  • AUH por hijo: $115.066 (neto $92.052 tras retención).

  • AUH por hijo con discapacidad: $374.744 (neto con retención del 20%).

  • Tarjeta Alimentar: $55.250 para un hijo, $86.936 para dos, $114.062 para tres o más.

Un ejemplo es el de una madre con dos hijos, que percibe $184.103 en AUH más $86.936 de Tarjeta Alimentar, totalizando $271.039 en septiembre.

AUH de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025

El calendario de pagos de ANSES para AUH, AUE y Tarjeta Alimentar en septiembre se organiza según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

La falta de presentación de la Libreta AUH por más de dos años puede derivar en la suspensión del beneficio.

En el caso de la AUE, los pagos se distribuyen entre el 10 y el 23 de septiembre, también según la numeración del documento.

