Los 5 puntos claves para no perder la AUH de ANSES en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) advirtió que en septiembre 2025 los titulares de la Asignación Universal por Hijo(AUH) deben cumplir con una serie de condiciones específicas para no perder el beneficio. Entre ellas se destacan la edad límite de los hijos, el tope de ingresos y la presentación anual de la Libreta AUH.
Anses estableció que los hijos deben ser menores de 18 años para acceder a la AUH, salvo discapacidad.
Requisitos para no perder la AUH de ANSES
Los titulares deben cumplir con cinco condiciones principales para seguir cobrando:
La Anses recordó que no presentar la libreta por más de dos años consecutivos puede derivar en la suspensión definitiva de la prestación.
Monto de la AUH de ANSES en septiembre 2025
Con el aumento aplicado, los valores son los siguientes:
AUH por hijo: $115.066 (neto $92.052 tras retención).
AUH por hijo con discapacidad: $374.744 (neto con retención del 20%).
Tarjeta Alimentar: $55.250 para un hijo, $86.936 para dos, $114.062 para tres o más.
Un ejemplo es el de una madre con dos hijos, que percibe $184.103 en AUH más $86.936 de Tarjeta Alimentar, totalizando $271.039 en septiembre.
AUH de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025
El calendario de pagos de ANSES para AUH, AUE y Tarjeta Alimentar en septiembre se organiza según la terminación del DNI:
DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
En el caso de la AUE, los pagos se distribuyen entre el 10 y el 23 de septiembre, también según la numeración del documento.