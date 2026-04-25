25 de abril de 2026 Inicio
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ANSES paga hasta $565.141 a padres en mayo 2026: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó acerca del monto que recibirá un grupo de beneficiarios.

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El monto de la AUH que paga ANSES en mayo 2026.

El monto de la AUH que paga ANSES en mayo 2026.

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  • ANSES actualizó la AUH en mayo 2026 con una suba del 3,38% vinculada a la inflación.
  • El ingreso total puede alcanzar $565.141 en familias con cinco hijos.
  • La Tarjeta Alimentar mantiene los valores vigentes desde 2024 sin cambios.
  • El cobro mensual corresponde al 80% del total, con un 20% retenido hasta presentar la libreta.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió los valores de mayo 2026 con un ajuste que impacta en uno de los ingresos más extendidos del sistema de asistencia. La actualización responde al índice de inflación y establece una suba del 3,38% sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH), lo que modifica el monto que reciben millones de familias.

El calendario de mayo se reorganiza por el impacto de los feriados.
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El cálculo mensual combina la AUH con la Tarjeta Alimentar, que continúa sin cambios en sus valores desde 2024. La suma de ambas prestaciones permite estimar el ingreso total del hogar, con cifras que, en determinados casos, alcanzan hasta $565.141 para quienes tienen cinco hijos a cargo.

AUH de ANSES: quiénes pueden acceder

La AUH está destinada a madres, padres o tutores a cargo de menores de 18 años que se encuentren desocupados, trabajen en la informalidad o perciban ingresos por debajo del salario mínimo. También incluye a personas inscriptas en el monotributo social. En el caso de hijos con discapacidad, el beneficio se extiende sin límite de edad. El esquema contempla una retención del 20% mensual, que se libera una vez presentada la Libreta AUH, donde se certifican controles de salud, vacunación y escolaridad.

ANSES

Monto de la AUH de ANSES en mayo 2026

El incremento del 3,38% modifica tanto el valor bruto como el neto de la asignación. El monto que se cobra cada mes corresponde al 80% del total, ya que el resto queda retenido. Los valores netos confirmados para mayo son:

  • AUH para 1 hijo: $113.028,24
  • Para 2 hijos: $226.056,48
  • Para 3 hijos: $339.084,72
  • Para 4 hijos: $452.112,96
  • Para 5 hijos: $565.141,20

Para hijos con discapacidad, el monto es más alto debido a su carácter específico: el valor bruto alcanza $460.044,10, mientras que el neto mensual es de $368.035,28. En paralelo, la Tarjeta Alimentar mantiene los importes vigentes sin actualizaciones. Este beneficio se acredita junto con la AUH en la misma cuenta y está destinado a la compra de alimentos, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

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ANSES

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AUH de ANSES: cuándo cobro en mayo 2026

El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI del titular, como ocurre cada mes. ANSES distribuye las fechas a lo largo de varias jornadas para ordenar la acreditación de los haberes. Los beneficiarios pueden consultar el día exacto de cobro a través de los canales oficiales del organismo, donde se publica el cronograma completo. El depósito se realiza de forma automática en la cuenta bancaria declarada, junto con los montos correspondientes a programas complementarios.

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