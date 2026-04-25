La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió los valores de mayo 2026 con un ajuste que impacta en uno de los ingresos más extendidos del sistema de asistencia. La actualización responde al índice de inflación y establece una suba del 3,38% sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH) , lo que modifica el monto que reciben millones de familias.

Jubilados de ANSES, a tomar nota: este es el motivo por el que el 22 de mayo 2026 es una fecha clave

El cálculo mensual combina la AUH con la Tarjeta Alimentar , que continúa sin cambios en sus valores desde 2024. La suma de ambas prestaciones permite estimar el ingreso total del hogar, con cifras que, en determinados casos, alcanzan hasta $565.141 para quienes tienen cinco hijos a cargo.

La AUH está destinada a madres, padres o tutores a cargo de menores de 18 años que se encuentren desocupados, trabajen en la informalidad o perciban ingresos por debajo del salario mínimo. También incluye a personas inscriptas en el monotributo social. En el caso de hijos con discapacidad, el beneficio se extiende sin límite de edad. El esquema contempla una retención del 20% mensual , que se libera una vez presentada la Libreta AUH, donde se certifican controles de salud, vacunación y escolaridad.

Monto de la AUH de ANSES en mayo 2026

El incremento del 3,38% modifica tanto el valor bruto como el neto de la asignación. El monto que se cobra cada mes corresponde al 80% del total, ya que el resto queda retenido. Los valores netos confirmados para mayo son:

AUH para 1 hijo: $113.028,24

Para 2 hijos: $226.056,48

Para 3 hijos: $339.084,72

Para 4 hijos: $452.112,96

Para 5 hijos: $565.141,20

Para hijos con discapacidad, el monto es más alto debido a su carácter específico: el valor bruto alcanza $460.044,10, mientras que el neto mensual es de $368.035,28. En paralelo, la Tarjeta Alimentar mantiene los importes vigentes sin actualizaciones. Este beneficio se acredita junto con la AUH en la misma cuenta y está destinado a la compra de alimentos, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

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AUH de ANSES: cuándo cobro en mayo 2026

El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI del titular, como ocurre cada mes. ANSES distribuye las fechas a lo largo de varias jornadas para ordenar la acreditación de los haberes. Los beneficiarios pueden consultar el día exacto de cobro a través de los canales oficiales del organismo, donde se publica el cronograma completo. El depósito se realiza de forma automática en la cuenta bancaria declarada, junto con los montos correspondientes a programas complementarios.