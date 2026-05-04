4 de mayo de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.750.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Este enfoque también implica estar atento al mercado y asumir que, en general, los retornos suelen ser más acotados en comparación con inversiones de mayor plazo

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A la hora de realizar inversiones en moneda nacional

A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota.

  • Un plazo fijo de $1.750.000 a 30 días permite conocer desde el inicio el rendimiento, ofreciendo previsibilidad y estabilidad sin variaciones durante el período.
  • La ganancia depende de la tasa de cada banco: con una TNA del 18,5% (online) se obtienen unos $26.609,59 de interés, frente a $25.890,41 con una TNA del 18% (presencial).
  • Comparar tasas y usar simuladores bancarios es clave, ya que pequeñas diferencias impactan directamente en el resultado final de la inversión.
  • Aun así, con una inflación cercana al 3,4% mensual, el rendimiento ronda el 1,5%, lo que implica una tasa real negativa y pérdida de poder adquisitivo.

Realizar un depósito de $1.750.000 en un plazo fijo durante mayo permite estimar con precisión el rendimiento al cabo de 30 días, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes priorizan estabilidad y previsibilidad. Aun con cambios en la política monetaria, este instrumento mantiene su vigencia porque el ahorrista conoce desde el inicio el monto total que recibirá al vencimiento, sin sobresaltos ni variaciones durante el período.

Evaluar la relación entre la tasa nominal y la inflación proyectada es fundamental para determinar el poder de compra real que conservará el dinero.
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El resultado final depende de la tasa que ofrezca cada entidad, en un contexto donde los bancos ajustan sus rendimientos tras las recientes desregulaciones del Banco Central de la República Argentina. Esa dispersión de tasas vuelve clave comparar alternativas antes de invertir, ya que pequeñas diferencias porcentuales pueden traducirse en una ganancia mayor y en una mejor protección frente a la inflación.

Plazos fijos

Para tomar una decisión informada, conviene utilizar los simuladores online disponibles en las plataformas bancarias, donde se puede ingresar el capital de $1.750.000 y el plazo de 30 días para obtener un cálculo detallado de intereses y monto final. Esta herramienta permite elegir con mayor claridad la opción más conveniente y optimizar el rendimiento del ahorro en el corto plazo.

Cuánto ganas por depositar $1.750.000 en un plazo fijo según el banco

Al invertir $1.750.000 en un plazo fijo a 30 días, el rendimiento puede variar según el canal utilizado para realizar la operación. A través de medios electrónicos como Home Banking o aplicaciones móviles, el ahorrista accede a una Tasa Nominal Anual del 18,50%, lo que genera un interés de $26.609,59 y eleva el monto total al vencimiento a $1.776.609,59. Esta opción suele resultar más conveniente, ya que las entidades financieras promueven el uso de plataformas digitales ofreciendo tasas más competitivas.

En cambio, al realizar la inversión de manera presencial en una sucursal, la tasa suele ubicarse en torno al 18,00% de TNA. En este caso, por el mismo capital, los intereses alcanzan los $25.890,41, con un monto final de $1.775.890,41. La diferencia, aunque moderada, evidencia cómo el canal elegido impacta directamente en la rentabilidad.

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Cómo ahorrar invirtiendo en un plazo fijo en pesos

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Por eso, optar por medios digitales no solo simplifica la operatoria, sino que también permite maximizar el rendimiento del dinero invertido. Incluso pequeñas variaciones en la tasa pueden traducirse en mejores resultados, especialmente para quienes buscan optimizar sus ahorros en el corto plazo.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

En el escenario económico de mayo de 2026, los plazos fijos atraviesan un momento desafiante frente al avance de los precios. Con una inflación mensual en torno al 3,4% y tasas bancarias que se ubican entre el 18% y el 18,5% de TNA, el rendimiento mensual ronda apenas el 1,5%. Esta diferencia genera una tasa real negativa: el capital crece en términos nominales, pero pierde poder de compra frente al ritmo de la inflación.

pesos plazo fijo

En este contexto, muchos ahorristas continúan eligiendo el plazo fijo tradicional por su simplicidad y liquidez a 30 días, aunque con una mirada más estratégica. La clave pasa por analizar la Tasa Efectiva Anual, que mediante la reinversión de intereses puede acercarse al 20%. Aun así, ese rendimiento sigue sin alcanzar la dinámica inflacionaria, lo que limita su capacidad como herramienta de resguardo del valor.

Frente a esta brecha, comienzan a ganar terreno otras alternativas que buscan proteger mejor el capital. Instrumentos como los plazos fijos UVA o los fondos comunes de inversión aparecen como opciones a considerar para quienes priorizan mantener el poder adquisitivo, en un contexto donde la inflación continúa marcando el pulso de las decisiones financieras en Argentina.

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