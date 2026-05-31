A 95 años del puntapié inicial del fútbol profesional argentino: del potrero al contrato

El 31 de mayo de 1931 se jugó la primera fecha de la era abierta, tras más de una década de pagos bajo la mesa y otras compensaciones informales a los futbolistas quienes, pese al blanqueo de los salarios, siguieron siendo presos de los dirigentes.

El domingo 31 de mayo de 1931 , hace 95 años , comenzó una nueva era comenzó en el fútbol argentino (vale decir, porteño): se disputó la primera fecha de la era abierta, con el profesionalismo blanqueado apenas unas semanas atrás . Tras más de una década de pagos bajo la mesa y otras compensaciones informales, los jugadores firmaron sus primeros contratos con los clubes y se convirtieron en asalariados.

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Muchos medios (y clubes) cuentan los títulos a partir de esta fecha, desconociendo cuarenta años de recorrido de un deporte que dejó de pertenecer a un puñado de británicos y se convirtió en una pasión desbordante. Antes de 1931 ya había estadios enormes en Buenos Aires , sus suburbios y las ciudades grandes, colmados cada domingo por multitudes, mientras los potreros se reproducían en todo el país, llenos de pibes con facilidad para soñar. Los medios de comunicación ya le dedicaban un cuantioso espacio a la pelota , que también se apoderaba de la charla en el bar y en el trabajo.

Sin embargo, el amateurismo heredado de aquellos gentlemen ingleses (que escondía un claro elitismo: solo podía practicar deporte quien tuviera el tiempo) obligaba a ocultar una realidad que era un secreto a voces: si un club quería tener (y retener) a los mejores jugadores, debía compensarlos . Ya no eran dirigentes de empresas que despuntaban el vicio los fines de semana: el fútbol había llegado a la clase trabajadora y el deporte comenzaba a ser una opción laboral. Las instituciones que incurrían en estas prácticas, el llamado "amateurismo marrón", crecían , mientras que las mantenían los valores tradicionales iban quedando relegadas y muchas terminaron volcándose a otras disciplinas, como el rugby.

Sumado a esto, el maratónico campeonato de 1930, con 36 equipos, se había extendido hasta abril del año siguiente , con partidos postergados, irregularidades y hasta muertes, como la de Héctor Benjamín Arispe, capitán de Gimnasia y Esgrima La Plata, insolado en el ardiente calor de marzo de 1931 en un partido ante Sportivo Barracas. Jugadores, dirigentes y público coincidían en que había que implementar un cambio .

En la década previa al profesionalismo, los partidos se jugaban a cancha llena, como en el estadio de Boca previo a La Bombonera, conocido como Brandsen y Del Crucero.

En abril, los futbolistas, pese a no ser reconocidos como trabajadores, iniciaron una huelga. El principal reclamo era el fin de la llamada cláusula candado, que impedía a los jugadores cambiar de club sin el consentimiento del anterior, y si se iban a otro sin autorización podían ser suspendidos hasta dos años. El conflicto hizo tanto ruido que hasta fueron recibidos por el dictador José Félix Uriburu, quien había derrocado a Hipólito Yrigoyen el año anterior.

El pedido no fue concedido, pero se cambió por la implementación de contratos para convertirlos en asalariados. El 9 de mayo de 1931 se formuló la Declaración del Profesionalismo con el apoyo de Atlanta, Boca, Chacarita, Estudiantes de La Plata, Ferrocarril Oeste, Gimnasia y Esgrima La Plata, Lanús, Platense, Racing, San Lorenzo, Talleres (de Remedios de Escalada) y Tigre.

Estos clubes decidieron escindirse de la Asociación Amateurs Argentina de Football y crear la Liga Argentina de Football, disidente, a la que pronto se sumaron Argentinos, Huracán, Quilmes y Vélez Sarsfield. La incorporación final de los poderosos River Plate e Independiente terminó de darle forma a lo que sería el primer campeonato profesional del país. Recién en 1934 la entidad oficial volvería a acoger a los rebeldes rentados para unificarse en la Asociación del Football Argentino. Mientras tanto, en el interior, Córdoba y Rosario serían punta de lanza en 1933 al habilitar el pago a los futbolistas para frenar la migración a los clubes porteños.

Para muchos analistas, el profesionalismo declarado se trató de un triunfo gremial de los jugadores, ya que abandonaron el estado de incertidumbre previo y fueron reconocidos como trabajadores. Otros, como el periodista Carlos Aira, sostienen que las condiciones que se impusieron fueron las de los dirigentes, que mantuvieron a los futbolistas en un régimen de alta precarización que llevó a otras huelgas en las décadas siguientes y la creación en 1944 de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA).

River Plate 1931 Con el profesionalismo blanqueado, River Plate hizo importantes compras de jugadores que le valieron el mote de "Millonarios".

Los resultados de la primera fecha del primer campeonato profesional

El torneo fue ganado por Boca, que, tras 34 fechas, culminó con 50 puntos (22 ganados, 6 empates y 6 derrotas). La tabla de goleadores fue encabezada por Alberto Zozaya (33 tantos) y Alejandro Scopelli (31), ambos de Estudiantes, seguidos por Francisco "Pancho" Varallo, mundialista el año anterior, cuyo pase había sido adquirido por Boca a Gimnasia. Casi todos los partidos de la primera jornada se jugaron el domingo 31 de mayo de 1931:

Atlanta 0 - River Plate 1

San Lorenzo 4 - Tigre 2

Estudiantes 3 - Talleres (RdE) 0

Boca Juniors 0 - Chacarita 0

Platense 1 - Vélez Sarsfield 0

Quilmes 0 - Huracán 4

Ferro Carril Oeste 2 - Argentinos Juniors 0

Lanús 1 - Gimnasia (LP) 2

Independiente 1 - Racing 4 * postergado; se jugó el 9 de enero de 1932

Inicio fútbol profesional 31 mayo 1931 Boca Juniors Chacarita Boca - Chacarita, match de la jornada inaugural del fútbol profesional argentino. La Razón

Cómo funcionaba el amateurismo marrón en el fútbol argentino antes de 1931

Una nota de El Gráfico de 1926, recogida en el libro Historia del fútbol amateur en la Argentina, de Jorge Iwanczuk, da cuenta (con una visión negativa) de las compensaciones que, con el tiempo, fueron recibiendo los jugadores en las primeras décadas del deporte:

"Paulatinamente los campeonatos fueron cobrando inusitado interés y aumentó el número de teams que actuaban en los concursos oficiales. No bastaban los elementos pudientes para completar los teams y se hechó mano a la gente humilde con el agregado que entre esta última clase comenzaban a surgir los mejores, los más hábiles jugadores que habían de conquistar prestigios y fama para las instituciones que los acogieron en su seno. Como esta gente carecía de recursos los clubs comenzaron por habilitarles el uniforme de juego y llegóse hasta eximirles del pago de sus mensualidades en concepto de socios. Más tarde y siempre en un rápido proceso de hechos, algunos clubs, para evitar que sus jugadores fuesen mal entrazados a las canchas les facilitaron ropas para vestir más decentemente y para que no fuesen con su ropa envuelta en papeles de diarios les compraron valijas hasta que se utilizó el mejor recurso de llevar toda la ropa en una gran canasta evitando a los jugadores la molestia de la valija.

Independiente 1926 En 1926, último año de la escisión entre entidades, Independiente fue campeón de la Asociación Amateurs de Football, mientras que Boca se coronó en la Asociación Argentina.

"Estas concesiones y esas mejoras no fueron jamás solicitadas por los jugadores, sino que los dirigentes de los clubs deseaban halagar a los que contribuían a cimentar los prestigios de la institución a que pertenecían.

"Más adelante, algunos clubs que no se conformaban con ocupar lugares poco ventajosos en la tabla de posiciones, se lanzaron a la conquista de jugadores de otros clubs para reforzar sus filas y vinieron entonces las tentadoras ofertas de empleo y otras ventajas que el jugador no podía menos que aceptar complacido.

"Los dirigentes del deporte tuvieron conocimiento de todas estas ventajas que se fueron haciendo a los jugadores y que no eran otra cosa que las preliminares o la antesala del profesionalismo. Nada hicieron para extirpar el mal y, por el contrario, ellos mismos lo fomentaban con su displicencia o complicidad. Del empleo se pasó a la oferta de dinero y lo que en un principio fue una excepción se fue generalizando hasta que la división del football dio rienda suelta para que los propios jugadores que hasta ese entonces no habían hecho más que aceptar lo que se les proponía, se hicieran fuertes a su vez bien o mal aconsejados por personas más hábiles que ellos en esos menesteres, y así llegamos a la situación actual".