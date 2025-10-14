Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 4.500.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Luego de un comienzo de año donde parecía que no iba a ser redituable este tipo de mecanismo de ahorro, los plazos fijos recuperan protagonismo entre quienes buscan un rendimiento seguro y previsible . En octubre de 2025, las entidades bancarias ofrecen distintas tasas, lo que permite comparar alternativas y evaluar cuál resulta más conveniente en términos de rentabilidad mensual.

Hasta el mismo domingo: cómo es el 30% de descuento que tiene Cuenta DNI para el Día de la Madre en octubre 2025

Desde que el Banco Central decidió en 2024 eliminar la tasa mínima obligatoria para los depósitos, cada banco define libremente su política de interés. Esto derivó en una competencia más marcada dentro del sistema financiero, con diferencias notorias entre las entidades tradicionales y las digitales, que suelen ofrecer porcentajes más altos para atraer nuevos clientes. Mientras la inflación continúa siendo un factor clave, elegir el banco para realizar esta operación puede marcar una diferencia importante en los resultados.

Para quienes disponen de un capital medio y prefieren inversiones de bajo riesgo, el plazo fijo a 30 días sigue siendo una opción válida. Pese a eso, la ganancia final dependerá tanto del canal utilizado para constituirlo como de la tasa aplicada por cada entidad.

Según los datos actualizados brindados por el Banco Nación , las ganancias pueden variar de manera considerable según el tipo de operación elegida. En una colocación tradicional realizada por ventanilla en sucursal, un depósito de $4.500.000 a 30 días con una tasa nominal anual (TNA) del 34% generaría intereses por $125.753,42, alcanzando un monto total de $4.625.753,42 al finalizar el plazo.

En cambio, al inclinarse por la versión electrónica del mismo plazo fijo, con una TNA del 41%, los intereses aumentan a $151.643,84, lo que eleva el total final a $4.651.643,84. La diferencia se explica principalmente por los beneficios que los bancos otorgan a quienes gestionan sus inversiones a través de plataformas digitales, una estrategia orientada a reducir costos operativos y fomentar el uso de canales online.

Si se considera la tasa efectiva anual (TEA), la rentabilidad total sería del 39,84% en la modalidad presencial y del 49,67% en la electrónica, lo que remarca la conveniencia de realizar la inversión desde home banking o apps, especialmente si se busca aumentar la rentabilidad en el corto plazo.

Dinero Redes sociales

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se ubica por encima de la inflación proyectada para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central rondaría el 2%. En este escenario, las colocaciones a corto plazo en pesos aún ofrecen un rendimiento real positivo para quienes se inclinen por esta herramienta.

En el caso de las entidades que pagan el 44% anual, como el Banco CMF y el Banco Voii, el margen frente a la inflación es incluso mayor, ya que su tasa efectiva mensual supera por más de un punto al incremento de precios esperado. Pese a eso, conviene tener presente que las cifras corresponden a inversiones de 30 días y pueden variar si las tasas cambian o si la inflación mensual se acelera. Los especialistas recomiendan, para maximizar la rentabilidad, reinvertir mensualmente tanto el capital inicial como los intereses obtenidos.