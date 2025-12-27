Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.950.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

La inversión a corto plazo permite calcular rendimientos concretos en pesos. Comparar canales y tasas resulta clave para tomar una mejor decisión

Antes de invertir conviene analizar el porcentaje informado y el resultado final en pesos.

El plazo fijo vuelve a aparecer como una opción considerada por quienes se inclinan por la previsibilidad y un retorno definido en pesos. Con un monto de $3.950.000 , es posible calcular con exactitud cuánto rinde una colocación tradicional a 30 días según las tasas vigentes.

Durante las últimas semanas, las entidades financieras ajustaron sus propuestas luego de que el Banco Central dejara de fijar una tasa mínima obligatoria. Este escenario generó diferencias marcadas entre bancos y, sobre todo, entre los depósitos realizados en sucursal y aquellos gestionados por canales electrónicos.

Por ese motivo, antes de invertir conviene analizar no solo el porcentaje informado, sino también el resultado final en pesos y su relación con la inflación esperada para el período, un factor clave para evaluar si el rendimiento mantiene el valor del capital.

Los rendimientos de un plazo fijo a 30 días dependen del canal elegido para realizar la operación. Con un capital inicial de $3.950.000, los resultados varían entre la modalidad presencial y la digital.

En una sucursal bancaria, por ejemplo del Banco Nación, aplicando una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados al cabo de un mes ascienden a $66.554,79. De esta manera, el monto total que se recibe al vencimiento es de $4.016.554,79.

En cambio, si el mismo depósito se realiza de manera electrónica, el rendimiento mejora. Con una TNA del 23,50% y una TEA del 26,21%, los intereses alcanzan los $76.294,52, lo que lleva el total final a $4.026.294,52.

Esta diferencia refleja la estrategia de los bancos de incentivar el uso de canales digitales, que suelen ofrecer mejores tasas y una operatoria más ágil, sin necesidad de realizar trámites presenciales.

BNA El Banco Nación ofrece promociones que pueden aprovecharse tanto con tarjeta de crédito como mediante la app MODO BNA+ BNA

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central ubican la inflación mensual en torno al 2% para fines de 2025. Bajo este escenario, los plazos fijos que pagan tasas superiores a ese nivel logran un rendimiento real positivo.

En particular, las colocaciones realizadas por vía electrónica muestran una ventaja mayor, ya que su tasa efectiva mensual supera con mayor margen el aumento estimado de los precios. Esto permite que el capital no solo se mantenga, sino que crezca en términos reales.

Por este motivo, los especialistas sugieren evaluar la reinversión mensual del capital junto con los intereses obtenidos, una estrategia que ayuda a sostener el rendimiento frente a eventuales cambios en la inflación o en las tasas ofrecidas por el sistema financiero.