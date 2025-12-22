22 de diciembre de 2025 Inicio
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.350.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

La diferencia entre canales a la hora de realizar esta inversión impacta en el resultado final. Es importante comparar las tasas para cuidar el capital.

Por
Al menos en el horizonte de 30 días

Al menos en el horizonte de 30 días, este tipo de colocaciones permite resguardar el valor del ahorro.

  • La inversión a 30 días permite estimar con precisión el rendimiento en pesos según el canal elegido.
  • Las tasas cambian entre operaciones presenciales y digitales, con ventajas claras para la autogestión.
  • El fin de la tasa mínima impulsó una mayor competencia entre entidades financieras.
  • El análisis frente a la inflación proyectada ayuda a evaluar si el rendimiento conserva poder de compra.

La colocación de dinero en plazos fijos vuelve a quedarse con la atención de quienes priorizan previsibilidad y bajo riesgo. Con un capital de $3.350.000 y un período de 30 días, es posible calcular de antemano cuánto se obtiene en intereses según el banco y el canal de inversión elegido.

Durante los últimos meses, el mercado financiero mostró una dispersión creciente en las tasas ofrecidas. Esto se explica, en gran parte, por la decisión del Banco Central de liberar los rendimientos mínimos, lo que habilitó a cada entidad a definir su propia política para atraer depósitos en pesos.

En ese escenario, comparar la tasa nominal anual y la tasa efectiva anual es muy importante para tomar mejores decisiones. La diferencia entre operar en sucursal o de manera electrónica puede traducirse en varios miles de pesos adicionales al cierre del mes.

Dinero plazo fijo.

Cuánto ganas por depositar $3.350.000 en un plazo fijo según el banco

Con los valores de referencia vigentes, el rendimiento del plazo fijo depende del canal utilizado. En una operación realizada de forma presencial en sucursal, por ejemplo del Banco Nación,, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, un capital de $3.350.000 genera intereses por $56.445,21 en 30 días. Al vencimiento, el monto total asciende a $3.406.445,21.

En cambio, al constituir el plazo fijo por canales electrónicos, como homebanking o por su aplicación, la tasa mejora. Con una TNA del 22,50% y una TEA del 24,98%, los intereses alcanzan los $61.952,05, lo que eleva el total a cobrar a $3.411.952,05.

Esta diferencia permite ver la estrategia de los bancos para incentivar la operatoria digital, que reduce costos administrativos y agiliza la gestión. Además, las plataformas online permiten renovar automáticamente la inversión, facilitando una dinámica mensual sin trámites presenciales.

Plazos fijos

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central ubican la inflación mensual en torno al 2% para el último tramo de 2025. Bajo ese escenario, los plazos fijos con tasas superiores al 22% anual continúan ofreciendo un rendimiento real levemente positivo en el corto plazo.

Esto implica que, al menos en el horizonte de 30 días, este tipo de colocaciones permite resguardar el valor del ahorro. De todos modos, los especialistas sugieren revisar periódicamente las tasas y reinvertir tanto el capital como los intereses para sostener el rendimiento frente a eventuales cambios en precios o en la política monetaria.

