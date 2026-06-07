7 de junio de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 600.000 pesos a 30 días en junio 2026

Consultá cuánto ganarías este mes si invertís este monto, tanto en sucursal bancaria como por vía electrónica, según las tasas de interés.

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Consultá cuánto ganás si invertís $600.000 en el plazo fijo a 30 días. 

Consultá cuánto ganás si invertís $600.000 en el plazo fijo a 30 días. 

  • Un plazo fijo de $600.000 a 30 días puede generar una ganancia superior a los $9.000 según la tasa ofrecida por cada banco.
  • Las operaciones realizadas por canales electrónicos suelen otorgar un rendimiento mayor que las efectuadas en sucursales.
  • La rentabilidad depende de la Tasa Nominal Anual (TNA) que aplique cada entidad financiera.
  • Con una inflación mensual cercana al 2%, los depósitos a plazo mantienen atractivo para perfiles conservadores.

Los plazos fijos continúan siendo una de las herramientas más utilizadas por quienes buscan obtener una renta previsible sin exponerse a las fluctuaciones de otros instrumentos financieros. En junio de 2026, las tasas ofrecidas por los bancos permiten generar una ganancia moderada en un contexto de inflación más contenida que el registrado en años anteriores.

¿Cuánto rinde un plazo fijo en junio de 2026?
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Para quienes disponen de $600.000 y evalúan realizar una colocación a 30 días, el rendimiento dependerá de la entidad elegida y del canal utilizado para concretar la operación. En general, las plataformas electrónicas presentan tasas más elevadas que las sucursales tradicionales.

Cuánto ganás por depositar $600.000 en un plazo fijo según el banco

Tomando como referencia los datos de un simulador bancario, una inversión de $600.000 a 30 días arroja resultados diferentes según la modalidad seleccionada. En el caso de una colocación realizada en sucursal, con una TNA del 15,50%, los intereses obtenidos alcanzan los $7.643,84. De esta manera, al vencimiento del plazo fijo, el ahorrista recibe un total de $607.643,84.

plazo fijo

Por otro lado, si la operación se realiza mediante canales electrónicos y con una TNA del 19%, la ganancia asciende a $9.369,86. En ese escenario, el monto final percibido al cabo de 30 días llega a $609.369,86.

Estas diferencias explican por qué muchos especialistas recomiendan comparar las condiciones de cada banco antes de realizar una inversión y aprovechar las herramientas digitales cuando ofrecen mejores rendimientos.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Piggybank
Cuánto gano a 30 días con la nueva tasa de plazos fijos

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Las proyecciones privadas ubican la inflación mensual de mayo cerca del 2,3%, una cifra que permite a los plazos fijos conservar parte de su atractivo para quienes priorizan la seguridad por encima de una rentabilidad más elevada. Si bien la ganancia real puede resultar limitada, la renovación mensual del capital junto con los intereses obtenidos permite incrementar progresivamente el monto invertido y amortiguar el impacto de la suba de precios.

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