Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 600.000 pesos a 30 días en junio 2026

Consultá cuánto ganarías este mes si invertís este monto, tanto en sucursal bancaria como por vía electrónica, según las tasas de interés.

Los plazos fijos continúan siendo una de las herramientas más utilizadas por quienes buscan obtener una renta previsible sin exponerse a las fluctuaciones de otros instrumentos financieros. En junio de 2026 , las tasas ofrecidas por los bancos permiten generar una ganancia moderada en un contexto de inflación más contenida que el registrado en años anteriores.

Las billeteras virtuales ofrecen rendimientos diarios en pesos por los fondos depositados en las cuentas.

Para quienes disponen de $600.000 y evalúan realizar una colocación a 30 días , el rendimiento dependerá de la entidad elegida y del canal utilizado para concretar la operación. En general, las plataformas electrónicas presentan tasas más elevadas que las sucursales tradicionales.

Tomando como referencia los datos de un simulador bancario, una inversión de $600.000 a 30 días arroja resultados diferentes según la modalidad seleccionada. En el caso de una colocación realizada en sucursal, con una TNA del 15,50% , los intereses obtenidos alcanzan los $7.643,84. De esta manera, al vencimiento del plazo fijo, el ahorrista recibe un total de $607.643,84 .

Por otro lado, si la operación se realiza mediante canales electrónicos y con una TNA del 19%, la ganancia asciende a $9.369,86. En ese escenario, el monto final percibido al cabo de 30 días llega a $609.369,86.

Estas diferencias explican por qué muchos especialistas recomiendan comparar las condiciones de cada banco antes de realizar una inversión y aprovechar las herramientas digitales cuando ofrecen mejores rendimientos.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Piggybank Cuánto gano a 30 días con la nueva tasa de plazos fijos Pixabay

Las proyecciones privadas ubican la inflación mensual de mayo cerca del 2,3%, una cifra que permite a los plazos fijos conservar parte de su atractivo para quienes priorizan la seguridad por encima de una rentabilidad más elevada. Si bien la ganancia real puede resultar limitada, la renovación mensual del capital junto con los intereses obtenidos permite incrementar progresivamente el monto invertido y amortiguar el impacto de la suba de precios.