3 de junio de 2026 Inicio
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Una por una: estos son todos los descuentos de Cuenta DNI en junio 2026

Esta rigurosa medida responde a que exceder ampliamente los límites de velocidad permitidos es considerado una falta gravísima por los organismos de control vial.

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La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Banco Provincia
  • En CABA, las multas por exceso extremo de velocidad pueden alcanzar hasta $3.799.960 para quienes circulen a más de 140 km/h.
  • Esta conducta es considerada una falta gravísima por el alto riesgo de accidentes y la reducción del tiempo de reacción al volante.
  • Los controles con radares y dispositivos de fiscalización continuarán activos en avenidas, autopistas y corredores de alta circulación.
  • Otras infracciones con fuertes sanciones incluyen manejar alcoholizado, cruzar semáforos en rojo, ocultar la patente y circular sin la VTV vigente.

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renovó su programa de descuentos y beneficios para junio con el objetivo de seguir acompañando a millones de usuarios en sus gastos cotidianos. La entidad financiera actualizó su calendario de promociones para ofrecer alternativas de ahorro en distintos rubros de consumo, reforzando el papel de la aplicación como una de las herramientas más utilizadas por los bonaerenses para administrar sus compras diarias.

Descuento clave para Cuenta DNI.
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Entre los beneficios más destacados del mes se encuentran los reintegros en supermercados, comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses. Estas promociones buscan impulsar el consumo local y facilitar el acceso a productos esenciales, permitiendo a los usuarios obtener descuentos en alimentos y otros artículos de primera necesidad mediante pagos realizados desde la aplicación.

Cuenta DNI
Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

Además, la propuesta de junio también incluye ventajas en sectores vinculados al ocio y los servicios, como la gastronomía y otros consumos recreativos. De esta manera, Cuenta DNI amplía su alcance más allá de las compras básicas del hogar y ofrece oportunidades de ahorro para distintos momentos de la semana, consolidando una estrategia que combina practicidad, inclusión financiera y beneficios concretos para los consumidores.

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en junio 2026

Con la llegada del invierno, el Banco Provincia actualizó los beneficios de Cuenta DNI y reactivó uno de los descuentos más esperados por sus usuarios: el 40% de ahorro en la compra de garrafas. La promoción, especialmente pensada para los meses de bajas temperaturas, cuenta con un tope de reintegro de $18.000 por mes. Además, la entidad mejoró el beneficio para comercios de cercanía, carnicerías, granjas y pescaderías, donde ofrece un 20% de descuento de lunes a viernes con un límite de devolución semanal de $6.000.

Cuenta DNI

La propuesta también incluye importantes rebajas en supermercados y otros rubros esenciales. Los descuentos varían según el día y la cadena adherida, con promociones en supermercados como Día, Carrefour, Nini Mayorista, Toledo, Chango Más, La Anónima y Coto. A esto se suman beneficios en farmacias, perfumerías y librerías, que mantienen descuentos especiales durante determinados días de la semana y, en algunos casos, sin límite de reintegro. Los jubilados que cobran sus haberes a través del Banco Provincia, además, cuentan con un ahorro adicional en varias de estas promociones.

Por otra parte, Cuenta DNI sostiene descuentos destinados al ocio, la educación y las actividades recreativas. Las compras en ferias y mercados bonaerenses, universidades y clubes acceden a un 40% de ahorro con tope semanal, mientras que los fines de semana la gastronomía y las tiendas Full de YPF ofrecen un 25% de descuento con reintegros de hasta $8.000 por semana. De esta manera, la billetera digital busca acompañar a las familias bonaerenses con una amplia red de beneficios que abarca desde productos básicos hasta consumos vinculados al entretenimiento y el tiempo libre.

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