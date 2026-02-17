17 de febrero de 2026 Inicio
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 290.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Saber qué ganancia puede generar un plazo fijo de 30 días permite comparar opciones y tomar decisiones más informadas.

  • El rendimiento de un plazo fijo depende de la Tasa Nominal Anual que aplique cada banco al momento de la inversión.

  • Actualmente, las tasas ofrecidas por las entidades financieras suelen ubicarse entre el 23% y el 28% anual, aunque pueden mejorar en operaciones digitales.

  • Algunos bancos ofrecen incentivos o tasas superiores cuando el trámite se realiza a través de home banking o aplicaciones móviles.

  • Con una TNA del 37,5% un depósito de $290.000 durante 30 días genera cerca de $295.958,90.

En un contexto económico donde el ahorro vuelve a ocupar un lugar central en las decisiones financieras de los argentinos, el plazo fijo continúa siendo una de las herramientas más elegidas para quienes buscan resguardar su dinero y obtener un rendimiento seguro en el corto plazo. Con las tasas actualizadas y nuevas proyecciones para febrero de 2026, muchos ahorristas analizan cuánto puede rendir una inversión a 30 días.

Este beneficio permite acumular un ahorro mensual de hasta $20.000, dado que el calendario de febrero incluye cuatro viernes. 
Las tasas de interés de referencia, reguladas por el Banco Central de la República Argentina, influyen directamente en lo que ofrecen las entidades bancarias para este tipo de colocaciones. Por eso, conocer el rendimiento estimado antes de realizar el depósito se vuelve clave para planificar gastos, cubrir compromisos o simplemente hacer crecer los ahorros sin asumir riesgos.

En la actualidad, muchas entidades financieras presentan tasas (TNA) que suelen ubicarse entre el 23% y el 28% anual, aunque en varios casos se ofrecen rendimientos más atractivos cuando la inversión se gestiona mediante canales digitales, facilitando el trámite y aportando un beneficio adicional para el cliente.

Tomando como referencia una TNA del 37,5%, como la que ofrece el Banco Nación, un depósito de $290.000 durante 30 días podría generar alrededor de $5.958,90 en intereses. De este modo, al concluir el plazo, el ahorrista recibiría aproximadamente $295.958,90, suma que incluye tanto el capital invertido como el rendimiento obtenido.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se ubica por encima de la inflación proyectada para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central rondaría el 2%. En este escenario, las colocaciones a corto plazo en pesos aún ofrecen un rendimiento real positivo para quienes se inclinen por esta herramienta.

En el caso de las entidades que pagan el 44% anual, como el Banco CMF y el Banco Voii, el margen frente a la inflación es incluso mayor, ya que su tasa efectiva mensual supera por más de un punto al incremento de precios esperado. Pese a eso, conviene tener presente que las cifras corresponden a inversiones de 30 días y pueden variar si las tasas cambian o si la inflación mensual se acelera. Los especialistas recomiendan, para maximizar la rentabilidad, reinvertir mensualmente tanto el capital inicial como los intereses obtenidos.

