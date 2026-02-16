Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 330.000 pesos a 30 días en febrero 2026 Las colocaciones breves siguen siendo una opción elegida por quienes buscan previsibilidad. Por + Seguir en







Evaluar tasas y canales puede marcar una diferencia concreta en los resultados.

Una inversión a 30 días permite obtener una renta previsible sin asumir riesgos elevados.

Las tasas actuales generan diferencias según se opere por sucursal o de manera electrónica.

El canal digital ofrece un retorno más alto para el mismo capital inicial.

En un contexto de desaceleración de precios, estos instrumentos se acercan a mantener su valor real. El plazo fijo continúa siendo una de las herramientas más elegidas por los ahorristas que buscan resguardar su dinero en el corto plazo y conocer de antemano cuánto van a cobrar al vencimiento. Con un depósito de $330.000 a 30 días, ya es posible estimar con claridad cuál será la ganancia según el canal utilizado.

Luego de los cambios registrados en las tasas durante los últimos meses, las entidades financieras ajustaron sus rendimientos para adaptarse a un escenario económico con menor presión inflacionaria. Esto reconfigura las decisiones de quienes priorizan liquidez, previsibilidad y simplicidad operativa.

Las diferencias entre operar de forma presencial o digital, junto con la evolución del contexto macroeconómico, pasan a ser variables centrales al momento de evaluar qué alternativa resulta más conveniente.

banco nacion Cuánto ganas por depositar $330.000 en un plazo fijo según el banco Al constituir un plazo fijo tradicional a 30 días con un capital de $330.000, los resultados varían de acuerdo con el canal elegido. Por ejemplo, en una sucursal, por ejemplo del Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, el rendimiento estimado arroja intereses por $5.560,27. Al finalizar el período, el monto total acreditado asciende a $335.560,27.

En cambio, al realizar la operación mediante home banking o app bancaria, la tasa sube al 25,00% nominal anual, con una TEA del 28,08%. Esta mejora se traduce en una ganancia de $6.780,82, lo que lleva el total al vencimiento a $336.780,82. La diferencia responde a que los bancos incentivan la operatoria electrónica, que reduce costos administrativos y permite ofrecer mejores condiciones para plazos cortos.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación Las estimaciones de inflación para el inicio de 2026 muestran una dinámica más contenida, con registros mensuales cercanos al 2%. En este escenario, los rendimientos de los depósitos a término comienzan a alinearse con la evolución de los precios, especialmente en colocaciones de corta duración. Las alternativas digitales, al ofrecer tasas más altas, logran una leve ventaja frente al avance inflacionario en horizontes de 30 días. Aunque el diferencial no es amplio, permite sostener la capacidad de compra si se administra de manera estratégica. En ese sentido, la renovación periódica del capital junto con los intereses obtenidos se vuelve una práctica clave para acumular resultados a lo largo del tiempo.