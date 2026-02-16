16 de febrero de 2026 Inicio
Con qué descuento de Cuenta DNI podés ahorrar hasta $80.000 en febrero 2026

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, habilitó uno de los descuentos más usados y que te devuelve gran cantidad de dinero.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

  • Cuenta DNI es una billetera virtual muy usada y reconocida por su cantidad de descuentos en distintos rubros como carnicerías, almacenes, supermercados y más.
  • Este descuento de Cuenta DNI es muy esperado por la mayoría de los usuarios de la billetera virtual. Te va a permitir comprar una gran cantidad de artículos pero sin gastar demasiado, ya que podés recibir más de $80.000 de reintegro.
  • La billetera del Banco Provincia tiene un descuento espectacular en supermercados. Hay varios retails que se unieron a la fintech con el fin de que puedas ahorrar, con lo cual vas a poder tener diferentes promociones a lo largo de la semana.
  • Supermercados Nini ofrece un 15% de reintegro los martes con un tope de $20.000 por día, es decir que semana tras semana se renueva y podrás ahorrar hasta $80.000 en febrero cuando vayas a hacer las compras en este retail. Y otros dos mercados más también se suman a este beneficio.

Cuenta DNI es una billetera virtual muy usada y reconocida por su cantidad de descuentos en distintos rubros como carnicerías, almacenes, supermercados y más. Ahora habilitaron un reintegro que te permite ahorrar hasta $85.000 en febrero. Ideal para que el bolsillo no sufra tanto.

Este descuento de Cuenta DNI es muy esperado por la mayoría de los usuarios de la billetera virtual. Te va a permitir comprar una gran cantidad de artículos pero sin gastar demasiado, ya que podés recibir más de $80.000 de reintegro en pocos días.

Cómo es el descuento de Cuenta DNI que ahorra hasta $80.000 en febrero 2026

La billetera del Banco Provincia tiene un descuento espectacular en supermercados. Hay varios retails que se unieron a la fintech con el fin de que puedas ahorrar, con lo cual vas a poder tener diferentes promociones a lo largo de la semana.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026

Supermercados Nini ofrece un 15% de reintegro los martes con un tope de $20.000 por día, es decir que semana tras semana se renueva y podrás ahorrar hasta $80.000 en febrero cuando vayas a hacer las compras en este retail. Supermercados Día tiene un 20% de descuento los lunes con tope de $8000 por semana.

Carrefour también está con descuentos y podés acceder a un 10% de reintegro los miércoles sin tope de reintegro, lo cual es ideal si planeas hacer una compra grande y que ingresen varios productos en la promoción. Siempre hay exclusiones con lo cual es importante leer la letra chica.

Toledo, otro supermercado que tiene descuentos, ofrece 20% los miércoles sin tope y con devolución inmediata. Sin embargo la compra mínima debe ser de $40.000 para acceder a esta promoción. Por último, supermercados ChangoMás también tiene un 20% sin tope.

