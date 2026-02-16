Con qué descuento de Cuenta DNI podés ahorrar hasta $80.000 en febrero 2026 Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, habilitó uno de los descuentos más usados y que te devuelve gran cantidad de dinero. Por + Seguir en







La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros. Banco Provincia

Cuenta DNI es una billetera virtual muy usada y reconocida por su cantidad de descuentos en distintos rubros como carnicerías, almacenes, supermercados y más.

Supermercados Nini ofrece un 15% de reintegro los martes con un tope de $20.000 por día, es decir que semana tras semana se renueva y podrás ahorrar hasta $80.000 en febrero cuando vayas a hacer las compras en este retail. Y otros dos mercados más también se suman a este beneficio.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026 Supermercados Nini ofrece un 15% de reintegro los martes con un tope de $20.000 por día, es decir que semana tras semana se renueva y podrás ahorrar hasta $80.000 en febrero cuando vayas a hacer las compras en este retail. Supermercados Día tiene un 20% de descuento los lunes con tope de $8000 por semana.

Carrefour también está con descuentos y podés acceder a un 10% de reintegro los miércoles sin tope de reintegro, lo cual es ideal si planeas hacer una compra grande y que ingresen varios productos en la promoción. Siempre hay exclusiones con lo cual es importante leer la letra chica. Toledo, otro supermercado que tiene descuentos, ofrece 20% los miércoles sin tope y con devolución inmediata. Sin embargo la compra mínima debe ser de $40.000 para acceder a esta promoción. Por último, supermercados ChangoMás también tiene un 20% sin tope.