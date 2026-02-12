Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 470.000 pesos a 30 días en febrero 2026

La elección del canal impacta directamente en el resultado mensual. Revisar condiciones antes de invertir puede mejorar la renta obtenida.

Durante febrero , quienes dispongan de $470.000 pueden estimar con anticipación cuál será el resultado de colocarlos en una inversión bancaria a corto plazo como un plazo fijo, una de las herramientas que siguen siendo muy utilizadas por los ahorristas. Las condiciones vigentes permiten proyectar de manera simple cuánto se obtendrá al finalizar los 30 días.

Las tasas actuales se mueven entre el 20,50% y el 25% nominal anual según la operatoria.

En un plazo de 30 días, el rendimiento está previamente definido desde la constitución.

Este instrumento continúa siendo una referencia para perfiles conservadores que buscan preservar el dinero sin asumir volatilidad. La previsibilidad del retorno y la facilidad de constitución, tanto presencial como online, lo mantienen entre las opciones más utilizadas para administrar excedentes temporales.

En un escenario económico donde las tasas y la evolución de los precios marcan el ritmo de las decisiones financieras, comparar alternativas se vuelve clave para optimizar cada colocación.

Si la operación se realiza en sucursal, por ejemplo del Banco Nación, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 20,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 22,54%, los intereses generados al cabo de 30 días alcanzan los $7.919,18. Así, el monto a cobrar al vencimiento asciende a $477.919,18.

En cambio, al constituirla mediante canales electrónicos , como por home banking o su aplicación, la tasa mejora. Con una TNA del 25,00% y una TEA del 28,08%, la renta obtenida llega a $9.657,53 en el mismo período, lo que eleva el total final a $479.657,53.

La diferencia responde a que las entidades suelen incentivar la gestión digital con mejores condiciones, lo que permite incrementar el resultado sin modificar el plazo ni el capital invertido.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las estimaciones para el inicio de 2026 muestran un ritmo de aumentos más contenido, cercano al 2% mensual. Con este panorama, estas colocaciones logran acercarse a un escenario de mayor equilibrio en términos de poder de compra. En ese marco, los plazos fijos que se realicen de manera online muestran una ventaja relativa, ya que sus tasas más altas ayudan a acompañar con mayor eficacia la dinámica de los precios en períodos cortos.

Aunque la diferencia real pueda ser limitada, la renovación periódica del dinero junto con la renta obtenida permite sostener el desempeño a lo largo del tiempo. Por eso, observar los cambios en las tasas disponibles y ajustar decisiones de forma estratégica resulta fundamental para resguardar el valor del ahorro.