12 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 470.000 pesos a 30 días en febrero 2026

La elección del canal impacta directamente en el resultado mensual. Revisar condiciones antes de invertir puede mejorar la renta obtenida.

Por
Este instrumento continúa siendo una referencia para perfiles conservadores que buscan preservar el dinero sin asumir volatilidad. 

Este instrumento continúa siendo una referencia para perfiles conservadores que buscan preservar el dinero sin asumir volatilidad. 

Pixabay

  • La ganancia mensual depende del canal elegido, con diferencias a favor de la modalidad digital.

  • En un plazo de 30 días, el rendimiento está previamente definido desde la constitución.

  • Las tasas actuales se mueven entre el 20,50% y el 25% nominal anual según la operatoria.

  • La desaceleración inflacionaria mejora la comparación del rendimiento frente a los precios.

Durante febrero, quienes dispongan de $470.000 pueden estimar con anticipación cuál será el resultado de colocarlos en una inversión bancaria a corto plazo como un plazo fijo, una de las herramientas que siguen siendo muy utilizadas por los ahorristas. Las condiciones vigentes permiten proyectar de manera simple cuánto se obtendrá al finalizar los 30 días.

Estas mejoras buscan fomentar el uso de la billetera virtual, ofreciendo una alternativa conveniente y accesible para los usuarios que desean aprovechar los beneficios de la tecnología financiera en su vida diaria.  
Te puede interesar:

Así podés aprovechar descuentos en supemercados todos los días de febrero 2026 con Cuenta DNI

Este instrumento continúa siendo una referencia para perfiles conservadores que buscan preservar el dinero sin asumir volatilidad. La previsibilidad del retorno y la facilidad de constitución, tanto presencial como online, lo mantienen entre las opciones más utilizadas para administrar excedentes temporales.

En un escenario económico donde las tasas y la evolución de los precios marcan el ritmo de las decisiones financieras, comparar alternativas se vuelve clave para optimizar cada colocación.

Plazos fijos

Cuánto ganas por depositar $470.000 en un plazo fijo según el banco

Si la operación se realiza en sucursal, por ejemplo del Banco Nación, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 20,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 22,54%, los intereses generados al cabo de 30 días alcanzan los $7.919,18. Así, el monto a cobrar al vencimiento asciende a $477.919,18.

En cambio, al constituirla mediante canales electrónicos, como por home banking o su aplicación, la tasa mejora. Con una TNA del 25,00% y una TEA del 28,08%, la renta obtenida llega a $9.657,53 en el mismo período, lo que eleva el total final a $479.657,53.

La diferencia responde a que las entidades suelen incentivar la gestión digital con mejores condiciones, lo que permite incrementar el resultado sin modificar el plazo ni el capital invertido.

banco nacion

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las estimaciones para el inicio de 2026 muestran un ritmo de aumentos más contenido, cercano al 2% mensual. Con este panorama, estas colocaciones logran acercarse a un escenario de mayor equilibrio en términos de poder de compra. En ese marco, los plazos fijos que se realicen de manera online muestran una ventaja relativa, ya que sus tasas más altas ayudan a acompañar con mayor eficacia la dinámica de los precios en períodos cortos.

Aunque la diferencia real pueda ser limitada, la renovación periódica del dinero junto con la renta obtenida permite sostener el desempeño a lo largo del tiempo. Por eso, observar los cambios en las tasas disponibles y ajustar decisiones de forma estratégica resulta fundamental para resguardar el valor del ahorro.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las alternativas gestionadas de forma electrónica permiten compensar con mayor eficacia la variación del costo de vida en el corto plazo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 420.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Las promociones de Cuenta DNI permite generar un ahorro constante durante el mes.

Esta es la mejor manera de ahorrar $6.000 por semana en compras cotidianas con Cuenta DNI en febrero 2026

La billetera digital del Banco Provincia mantiene este beneficio junto a rebajas en supermercados de toda la provincia, ferias y mercados, y locales gastronómicos.

Cuál es la promoción que Cuenta DNI renovó en febrero 2026 y tiene a todos los usuarios contentos

La diferencia se explica por las mejores condiciones que las entidades suelen ofrecer en las operaciones digitales.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 310.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Gestionar esta acción por medios electrónicos implica menores costos operativos y mayor agilidad en el procedimiento..

Plazo fijo: qué monto debo invertir para ganar $160.000 en febrero 2026

 Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.  

Así podés ahorrar más de $60.000 con Cuenta DNI si sos jubilado en febrero 2026

Rating Cero

Daniela Christiansson muestra su recuperación física tras el embarazo.

La impresionante transformación física de la novia de Maxi López tras su embarazo

Al momento del asalto, la madre de Sergio Lapegüe estaba con una cuidadora

Violento asalto a la madre de Sergio Lapegüe: "Tres delincuentes la quemaron con una plancha"

A través de sus historias de Instagram, Zaira Nara mostró el nuevo sillón que incorporó a su living.

Adiós al sillón tradicional: Zaira Nara innovó con un estilo diferente para su living

El futuro del live action de Naruto dependerá de cómo se traduzca su mundo, sus personajes y su mensaje a un nuevo formato.

Un live action de este famoso animé busca ser un éxito gracias al potencial de Marvel: cuál es su relación

La producción explora cómo cada una carga con urgencias diferentes que las unen por la necesidad.
play

Al estilo la gran estafa, esta película de Netflix se convirtió en furor apenas se estrenó: como se llama

Murió una de las guionistas de Cris Morena.

Conmoción entre los seguidores de Cris Morena por una muerte que nadie vio venir

últimas noticias

JesseVan Rootselaar había matado a su madre y hermanastro de 11 años antes de cometer la masacre en la escuela

Identificaron a la autora de la masacre en una escuela de Canadá: el macabro antecedente que tenía

Hace 3 minutos
Este destino ofrece una propuesta distinta a la de los balnearios tradicionales

Así es Palmar, el pueblo uruguayo que es perfecto para descansar y practicar la pesca deportiva

Hace 4 minutos
Bullrich superó su primera prueba en el Congreso.

El insólito video de Bullrich al ritmo de Madonna para celebrar la media sanción de la reforma laboral

Hace 14 minutos
Tiene una de las cinco Estancias Jesuíticas que recibieron la distinción de Patrimonio de la Humanidad otorgada por la UNESCO.

Vacaciones en Córdoba: el destino donde la cultura y la tradición se palpa en cada rincón

Hace 16 minutos
Recrea la experiencia del subte de Caracas en pleno Palermo.

El restaurante de Buenos Aires con comida venezolana para ir el Día de los Enamorados

Hace 27 minutos