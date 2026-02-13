Este análisis se vuelve fundamental para planificar el futuro financiero y comprender el verdadero alcance de una decisión de inversión tan popular en el mercado.

En un escenario económico dinámico y en constante evolución, las decisiones financieras estratégicas se vuelven cruciales para quienes buscan optimizar sus ahorros . Febrero de 2026 marca un período donde diversas herramientas de Inversión se presentan como opciones atractivas para los capitales disponibles, invitando a analizar con detenimiento las alternativas que prometen rendimientos significativos a corto y mediano plazo.

Dentro de este panorama, los plazos fijos continúan siendo una herramienta de resguardo y crecimiento elegida por una amplia base de ahorristas debido a su previsibilidad y seguridad . La posibilidad de obtener una rentabilidad definida en un lapso determinado los convierte en una opción relevante para quienes prefieren la estabilidad frente a la volatilidad de otros instrumentos financieros.

Si estás pensando en invertir tus ahorros en un plazo fijo, es clave saber que el rendimiento que obtendrás de un depósito de $450.000 a un mes estará directamente ligado a la Tasa Nominal Anual ( TNA ) que te ofrezca la institución bancaria.

Actualmente, es común encontrar bancos con tasas que oscilan entre el 23% y el 28% anual, aunque muchos suelen mejorar estas condiciones si realizas la operación a través de sus plataformas digitales, lo que facilita el proceso y a veces te da un extra.

Por ejemplo, si nos basamos en una TNA del 37,5%, como la que propone el Banco Nación , ese depósito de $450.000 generaría intereses por aproximadamente $9.246,58 en un lapso de 30 días.

Esto significa que, al finalizar el período, podrías retirar un monto total cercano a los $459.246,58, que incluiría tanto tu capital inicial como las ganancias obtenidas por los intereses.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se ubica por encima de la inflación proyectada para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central rondaría el 2%. En este escenario, las colocaciones a corto plazo en pesos aún ofrecen un rendimiento real positivo para quienes se inclinen por esta herramienta.

En el caso de las entidades que pagan el 44% anual, como el Banco CMF y el Banco Voii, el margen frente a la inflación es incluso mayor, ya que su tasa efectiva mensual supera por más de un punto al incremento de precios esperado. Pese a eso, conviene tener presente que las cifras corresponden a inversiones de 30 días y pueden variar si las tasas cambian o si la inflación mensual se acelera. Los especialistas recomiendan, para maximizar la rentabilidad, reinvertir mensualmente tanto el capital inicial como los intereses obtenidos.