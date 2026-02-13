13 de febrero de 2026 Inicio
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 450.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Este análisis se vuelve fundamental para planificar el futuro financiero y comprender el verdadero alcance de una decisión de inversión tan popular en el mercado.

Conocé los montos actuales del Banco Nación para tus Inversiones

Conocé los montos actuales del Banco Nación para tus Inversiones

  • La ganancia de tu plazo fijo de $450.000 a 30 días depende totalmente de la Tasa Nominal Anual que te ofrezca el banco.
  • Las tasas de los bancos suelen estar entre el 23% y el 28% anual, pero no te olvides de revisar las ofertas especiales.
  • Varios bancos ofrecen condiciones más ventajosas si realizas tus operaciones de plazo fijo a través de sus canales online.
  • Con una TNA del 37,5% (como la del Banco Nación), tu inversión de $450.000 te dejaría casi $9.246,58 en intereses en solo 30 días.

En un escenario económico dinámico y en constante evolución, las decisiones financieras estratégicas se vuelven cruciales para quienes buscan optimizar sus ahorros. Febrero de 2026 marca un período donde diversas herramientas de Inversión se presentan como opciones atractivas para los capitales disponibles, invitando a analizar con detenimiento las alternativas que prometen rendimientos significativos a corto y mediano plazo.

Se agregan incentivos con tarjetas del banco y planes de financiación en la plataforma Provincia Compras.
Cuál es el descuento particular que tiene Cuenta DNI para la vuelta a clases en 2026

Dentro de este panorama, los plazos fijos continúan siendo una herramienta de resguardo y crecimiento elegida por una amplia base de ahorristas debido a su previsibilidad y seguridad. La posibilidad de obtener una rentabilidad definida en un lapso determinado los convierte en una opción relevante para quienes prefieren la estabilidad frente a la volatilidad de otros instrumentos financieros.

Cuánto ganas por depositar $450.000 en un plazo fijo según el banco

plazos fijos
Cuál es la mejor manera de invertir en un plazo fijo

Cuál es la mejor manera de invertir en un plazo fijo

Si estás pensando en invertir tus ahorros en un plazo fijo, es clave saber que el rendimiento que obtendrás de un depósito de $450.000 a un mes estará directamente ligado a la Tasa Nominal Anual (TNA) que te ofrezca la institución bancaria.

Actualmente, es común encontrar bancos con tasas que oscilan entre el 23% y el 28% anual, aunque muchos suelen mejorar estas condiciones si realizas la operación a través de sus plataformas digitales, lo que facilita el proceso y a veces te da un extra.

Por ejemplo, si nos basamos en una TNA del 37,5%, como la que propone el Banco Nación, ese depósito de $450.000 generaría intereses por aproximadamente $9.246,58 en un lapso de 30 días.

Esto significa que, al finalizar el período, podrías retirar un monto total cercano a los $459.246,58, que incluiría tanto tu capital inicial como las ganancias obtenidas por los intereses.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se ubica por encima de la inflación proyectada para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central rondaría el 2%. En este escenario, las colocaciones a corto plazo en pesos aún ofrecen un rendimiento real positivo para quienes se inclinen por esta herramienta.

En el caso de las entidades que pagan el 44% anual, como el Banco CMF y el Banco Voii, el margen frente a la inflación es incluso mayor, ya que su tasa efectiva mensual supera por más de un punto al incremento de precios esperado. Pese a eso, conviene tener presente que las cifras corresponden a inversiones de 30 días y pueden variar si las tasas cambian o si la inflación mensual se acelera. Los especialistas recomiendan, para maximizar la rentabilidad, reinvertir mensualmente tanto el capital inicial como los intereses obtenidos.

