Se termina una promoción en supermercados muy especial de Cuenta DNI en febrero 2026: de cuál se trata

La oferta es una de las más destacadas del mes por tratarse de un beneficio sin límite de reintegro, algo poco habitual dentro del esquema de descuentos.

Banco Provincia
  • En febrero se puede disfrutar de un descuento especial del 20% válido únicamente durante un fin de semana puntual de febrero.
  • Requiere un mínimo de compra de $40.000 y se aplica en el acto, sin límite de reintegro.
  • Disponible en todas las sucursales de la cadena adherida.
  • Forma parte de una acción sorpresa impulsada por Banco Provincia.

Se termina una promoción en supermercados muy especial de Cuenta DNI en febrero 2026: la app bancaria lanzó un descuento sorpresa en un mercado y estará disponible únicamente el sábado 14 y domingo 15 de este mes, ¿de cuál se trata?

La diferencia entre ambas opciones responde a los incentivos que aplican los bancos para fomentar la operatoria online.
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 290.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Se relaciona con un 20% de descuento a través de una compra mínima de $40.000, aplicado en el momento del pago y sin tope de reintegro. Desde Banco Provincia destacaron que el beneficio rige para todas las sucursales de la cadena y se acredita de forma automática al abonar con la billetera digital.

La promoción representa una oportunidad especial para realizar compras grandes antes de que finalice el fin de semana. Este descuento se suma al calendario habitual de beneficios que la billetera mantiene activos durante todo el mes.

Cuenta DNI
Cuál es la promoción de supermercados que tiene Cuenta DNI el 14 y 15 de febrero de 2026

La promoción de supermercados que tiene Cuenta DNI el 14 y 15 de febrero de 2026 es un 20 % de descuento en compras con un mínimo de $40.000 en Supermercados Toledo.

Este beneficio se aplica en el momento del pago, no tiene tope de reintegro y es válido solo ese sábado y domingo en todas las sucursales de la cadena. Es una acción sorpresa anunciada por Banco Provincia para esos dos días, ideal para aprovechar en compras de mayor volumen antes de que termine el fin de semana.

Cuenta DNI
Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026

Además de la promoción especial en supermercados, Cuenta DNI mantiene otros beneficios durante febrero 2026:

Marcas destacadas del verano

  • 25% de ahorro todos los días.
  • Tope de reintegro de $10.000 por semana por marca.
  • Incluye heladerías, locales gastronómicos y balnearios adheridos.

FULL YPF

  • 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos.
  • Tope de $8.000 por semana.
  • No aplica para la compra de combustibles.

Comercios de cercanía (incluye carnicerías)

  • 20% de descuento todos los viernes.
  • Tope de $5.000 por viernes, que se alcanza con $25.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses

  • 40% de descuento todos los días.
  • Tope de $6.000 por semana.

Universidades bonaerenses

  • 40% de descuento diario en comercios adheridos.
  • Tope de $6.000 por semana.

Librerías

  • 10% de descuento los lunes y martes.
  • Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías

  • 10% de descuento los miércoles y jueves.
  • Sin tope de reintegro.
Puro amor: el tierno gesto de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo por San Valentín

