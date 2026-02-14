14 de febrero de 2026 Inicio
Última oportunidad: así podés aprovechar el descuento en balnearios con Cuenta DNI

Conocé todos los detalles y beneficios propuestos por la billetera virtual del Banco Provincia.

La oferta de Cuenta DNI para balnearios tiene su fin en febrero 2026.

  • Cuenta DNI ofrece en febrero 2026 un 25% de descuento diario en balnearios y paradores de la costa bonaerense, con tope de $10.000 por semana y por marca.
  • El beneficio aplica al pago con QR o Clave DNI usando dinero en cuenta, e incluye servicios como carpas y sombrillas.
  • También rige el 25% en “Marcas Emblemáticas” como Havanna, Manolo, Atalaya, Freddo y Guolis, con el mismo límite semanal.
  • La propuesta busca impulsar el consumo y ayudar a turistas a ahorrar en el tramo final de la temporada.

Febrero señala el final del verano, pero también se presenta como la última ventana para exprimir al máximo las promociones de Cuenta DNI en la costa bonaerense. La billetera virtual del Banco Provincia continúa ofreciendo descuentos en balnearios y paradores, convirtiéndose en un aliado clave para quienes estiran sus vacaciones hasta el último tramo de la temporada. Con rebajas diarias en servicios de playa y propuestas gastronómicas, la iniciativa busca sostener el movimiento turístico hasta el cierre del mes.

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.
La propuesta contempla una extensa red de establecimientos adheridos y marcas típicas del verano, acompañando los consumos habituales de esta época. A través de reintegros con límites semanales, los usuarios pueden planificar mejor sus gastos y optimizar el ahorro en un período de intensa actividad comercial. De esta manera, la entidad no solo favorece a los turistas, sino que también impulsa la actividad económica de los paradores antes del regreso a la rutina escolar y laboral.

Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Además del beneficio individual, la estrategia apunta a mantener dinámico el consumo en los principales destinos turísticos de la provincia. Las devoluciones directas en gastos esenciales permiten acceder a servicios que, hacia el final de las vacaciones, suelen sentirse más pesados en el presupuesto. Por eso, febrero se convierte en una oportunidad ideal para quienes buscan disfrutar de una escapada más tranquila y aprovechar las últimas promociones vigentes en la costa bonaerense.

Cómo es el descuento en balnearios que tiene Cuenta DNI en febrero 2026

En febrero de 2026, Cuenta DNI continúa con su promoción especial de verano y otorga un 25% de descuento todos los días en balnearios y paradores adheridos de la costa bonaerense. El beneficio incluye un tope de reintegro de $10.000 por semana y por marca, lo que facilita ahorrar en el alquiler de carpas, sombrillas y otros servicios de playa. Entre los espacios que forman parte de la propuesta aparecen clásicos como Torreón del Monje, Mute, Marbella, El Calamar Loco y Guardalavaca, ubicados en algunos de los destinos más elegidos de la temporada.

A esta iniciativa se suma el programa de “Marcas Emblemáticas”, que también brinda un 25% de descuento diario con el mismo límite semanal en reconocidos locales gastronómicos y heladerías tradicionales como Havanna, Manolo, Atalaya, Freddo y Guolis. Para obtener los reintegros, es necesario abonar exclusivamente a través de la app con QR o Clave DNI, utilizando dinero en cuenta. Como el tope se aplica por marca, los usuarios pueden distribuir sus consumos en distintos comercios durante la semana y así maximizar el ahorro en el tramo final del verano.

cuenta dni

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026

La entidad detalló las promociones que estarán vigentes durante el mes entrante, con beneficios segmentados según rubro:

  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por jornada, alcanzable con compras de $20.000.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro todos los días, con un límite de $6.000 por semana.
  • Universidades: 40% de descuento diario en comercios adheridos ubicados en universidades bonaerenses, con un tope semanal de $6.000.
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en locales adheridos de toda la provincia, sin límite de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en comercios participantes, sin tope máximo.
  • Full YPF: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos de la cadena, con un reintegro máximo de $8.000 por semana. La promoción no incluye la compra de combustibles.
  • Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $10.000 semanales por marca. La promoción alcanza a comercios adheridos de Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Lucciano's, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas, Grido y Balcarce, además de balnearios como El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe's, Mute y Torreón del Monje.

