Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 290.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Comparar opciones permite mejorar el resultado sin extender plazos. La elección del canal influye directamente en la renta obtenida.

La diferencia entre ambas opciones responde a los incentivos que aplican los bancos para fomentar la operatoria online.

En febrero de 2026, colocar ahorros en una inversión bancaria a corto plazo sigue siendo una alternativa elegida por quienes buscan mantener estabilidad y obtener un ingreso adicional sin asumir riesgos altos. Con un monto determinado, es posible calcular de antemano cuánto se recibirá al finalizar el período.

La desaceleración inflacionaria mejora la comparación entre rendimiento y variación de precios.

El resultado se conoce desde el inicio, lo que permite planificar con previsibilidad a 30 días.

La renta mensual está determinada por la tasa vigente y el canal utilizado para constituir la operación.

Se termina una promoción en supermercados muy especial de Cuenta DNI en febrero 2026: de cuál se trata

El contexto financiero actual muestra tasas que continúan ajustándose al nuevo escenario económico, con entidades que diferencian sus propuestas según el canal de contratación. Esta dinámica obliga a observar con atención las condiciones disponibles antes de tomar una decisión.

Bajo estas variables, analizar el rendimiento estimado permite entender qué resultado puede obtenerse en apenas 30 días y cómo impacta cada modalidad en el total acreditado.

Al constituir la operación en sucursal , por ejemplo en el Banco Nación, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 20,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 22,54%, los intereses generados al término del período son de $1.853,42. De esta manera, el monto final asciende a $111.853,42.

Si la misma colocación se realiza por medios electrónicos , como por medio de su home banking o aplicación, la remuneración mejora. Con una TNA del 25,00% y una TEA del 28,08%, la ganancia alcanza los $2.260,27 en 30 días, llevando el total a $112.260,27.

La diferencia entre ambas opciones responde a los incentivos que aplican los bancos para fomentar la operatoria online, que reduce costos administrativos y agiliza el proceso.

banco nacion

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las previsiones para comienzos de 2026 muestran un ritmo de aumentos más moderado, cercano al 2% mensual. En este escenario, estas inversiones logran acercarse a un punto de mayor estabilidad en términos reales.

Por otro lado, los especialistas comentan que aunque el margen pueda ser reducido, la renovación periódica del capital junto con los intereses obtenidos ayuda a sostener el resultado acumulado. Por eso, monitorear la evolución de las tasas y ajustar decisiones se vuelve fundamental para preservar la capacidad de compra.