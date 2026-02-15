15 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 290.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Comparar opciones permite mejorar el resultado sin extender plazos. La elección del canal influye directamente en la renta obtenida.

Por
La diferencia entre ambas opciones responde a los incentivos que aplican los bancos para fomentar la operatoria online.

La diferencia entre ambas opciones responde a los incentivos que aplican los bancos para fomentar la operatoria online.

  • La renta mensual está determinada por la tasa vigente y el canal utilizado para constituir la operación.

  • Las gestiones digitales suelen ofrecer mejores condiciones que las realizadas en sucursal.

  • El resultado se conoce desde el inicio, lo que permite planificar con previsibilidad a 30 días.

  • La desaceleración inflacionaria mejora la comparación entre rendimiento y variación de precios.

En febrero de 2026, colocar ahorros en una inversión bancaria a corto plazo sigue siendo una alternativa elegida por quienes buscan mantener estabilidad y obtener un ingreso adicional sin asumir riesgos altos. Con un monto determinado, es posible calcular de antemano cuánto se recibirá al finalizar el período.

Se termina una promoción en supermercados muy especial de Cuenta DNI en febrero 2026
Te puede interesar:

Se termina una promoción en supermercados muy especial de Cuenta DNI en febrero 2026: de cuál se trata

El contexto financiero actual muestra tasas que continúan ajustándose al nuevo escenario económico, con entidades que diferencian sus propuestas según el canal de contratación. Esta dinámica obliga a observar con atención las condiciones disponibles antes de tomar una decisión.

Bajo estas variables, analizar el rendimiento estimado permite entender qué resultado puede obtenerse en apenas 30 días y cómo impacta cada modalidad en el total acreditado.

Inflación

Cuánto ganas por depositar $110.000 en un plazo fijo según el banco

Al constituir la operación en sucursal, por ejemplo en el Banco Nación, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 20,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 22,54%, los intereses generados al término del período son de $1.853,42. De esta manera, el monto final asciende a $111.853,42.

Si la misma colocación se realiza por medios electrónicos, como por medio de su home banking o aplicación, la remuneración mejora. Con una TNA del 25,00% y una TEA del 28,08%, la ganancia alcanza los $2.260,27 en 30 días, llevando el total a $112.260,27.

La diferencia entre ambas opciones responde a los incentivos que aplican los bancos para fomentar la operatoria online, que reduce costos administrativos y agiliza el proceso.

banco nacion

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las previsiones para comienzos de 2026 muestran un ritmo de aumentos más moderado, cercano al 2% mensual. En este escenario, estas inversiones logran acercarse a un punto de mayor estabilidad en términos reales.

Por otro lado, los especialistas comentan que aunque el margen pueda ser reducido, la renovación periódica del capital junto con los intereses obtenidos ayuda a sostener el resultado acumulado. Por eso, monitorear la evolución de las tasas y ajustar decisiones se vuelve fundamental para preservar la capacidad de compra.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La oferta de Cuenta DNI para balnearios tiene su fin en febrero 2026.

Última oportunidad: así podés aprovechar el descuento en balnearios con Cuenta DNI

Conocé los montos específicos que maneja el Banco Nación para tus Inversiones en plazo fijo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 380.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Conocé los montos actuales del Banco Nación para tus Inversiones

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 450.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Se agregan incentivos con tarjetas del banco y planes de financiación en la plataforma Provincia Compras.

Cuál es el descuento particular que tiene Cuenta DNI para la vuelta a clases en 2026

Este instrumento continúa siendo una referencia para perfiles conservadores que buscan preservar el dinero sin asumir volatilidad. 

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 470.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Estas mejoras buscan fomentar el uso de la billetera virtual, ofreciendo una alternativa conveniente y accesible para los usuarios que desean aprovechar los beneficios de la tecnología financiera en su vida diaria.  

Así podés aprovechar descuentos en supemercados todos los días de febrero 2026 con Cuenta DNI

Rating Cero

Actualmente cuenta con un perfil atlético que se mantiene con entrenamientos casi diarios.

La impresionante transformación de uno de los actores del universo Marvel: es una roca de músculos

Llega la edición del Día de los Enamorados de ¿Es Pastel? a Netflix
play

De qué se trata "¿Es pastel? Edición San Valentín", la serie de Netflix ideal para entretenerse el fin de semana

La serie que sorprende en Netflix con una mirada gastronómica.
play

Esta serie de reality pastelero llegó a Netflix por una fecha en especial y alcanzó las tendencias: de cuál se trata

Bad Bunny agotó tres estadios River

Bad Bunny en River: ¿peligra el tercer show de debido al alerta por tormentas en AMBA?

El músico desató una ola de memes y elogios en redes sociales.

Video: César "Banana" Pueyrredón cantó un hit de Bad Bunny y es lo más viral de San Valentín

La pareja festejó el Día de los Enamorados en redes sociales.

Puro amor: el tierno gesto de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo por San Valentín

últimas noticias

Bomberos, militares y agentes de la Policía Nacional de Paraguay participan del operativo para encontrar a Tobías.

Tragedia en Paraguay: buscan a un nene argentino arrastrado por el agua

Hace 12 minutos
El gesto de Adam Bareiro que ilusiona a los hinchas de Boca con una posible llegada al club

Mientras negocia para llegar a Boca, Adam Bareiro le dedicó un gesto a Riquelme

Hace 17 minutos
Control Orientado quiere su lugar en el fútbol argentino.

La particular historia de Control Orientado, el equipo que quiere dar sus primeros pasos en el fútbol argentino

Hace 20 minutos
El clásico de La Plata entre Gimnasia y Estudiantes se jugará este domingo 15 de febrero a las 17

Gimnasia y Estudiantes chocan en el clásico platense

Hace 22 minutos
Actualmente cuenta con un perfil atlético que se mantiene con entrenamientos casi diarios.

La impresionante transformación de uno de los actores del universo Marvel: es una roca de músculos

Hace 27 minutos