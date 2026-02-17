Así podés obtener el descuento del 35% en carnicerías con Cuenta DNI en febrero 2026 Los usuarios de una de las billeteras virtuales más solicitadas por los argentinos obtendrán un 35% de descuento en carnicerías durante febrero. Por + Seguir en







Cuenta DNI continúa ofreciendo los beneficios vigentes en comercios de cercanía, en sintonía con el aumento del consumo característico de la temporada de verano.

El esquema de reintegros de los días viernes, enfocado en carnicerías, permite organizar las compras semanales y aprovechar el mayor movimiento comercial que se da durante este mes de 2026.

Este beneficio permite acumular un ahorro mensual de hasta $20.000, dado que el calendario de febrero incluye cuatro viernes. La promoción rige en toda la provincia de Buenos Aires. Cuenta DNI continúa ofreciendo los beneficios vigentes en comercios de cercanía, en sintonía con el aumento del consumo característico de la temporada de verano. La mayor circulación se registra en barrios, centros comerciales y localidades turísticas.

Como es el descuento en carnicerías de Cuenta DNI de febrero 2026 Durante febrero, el esquema de beneficios de Cuenta DNI mantiene el descuento destinado a carnicerías, granjas, pescaderías y comercios de barrio adheridos. La promoción se aplica todos los viernes y ofrece un ahorro del 20%, con un tope de reintegro de $5.000 por día, monto que se alcanza con consumos de hasta $25.000.

Este beneficio permite acumular un ahorro mensual de hasta $20.000, dado que el calendario de febrero incluye cuatro viernes. La promoción rige en toda la provincia de Buenos Aires y forma parte de las políticas del Banco Provincia destinadas a fomentar el consumo en los comercios de cercanía.

Cuenta DNI La billetera virtual del Banco Provincia anunció la extensión de uno de sus descuentos más populares y agregó nuevas promociones para sus usuarios. Pexels Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026 El detalle completo de los descuentos incluye: Marcas destacadas del verano : 25% de ahorro todos los días, con tope de $10.000 por semana y por marca, en locales gastronómicos y balnearios adheridos.

: 25% de ahorro todos los días, con tope de $10.000 por semana y por marca, en locales gastronómicos y balnearios adheridos. Full YPF : 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos, con tope semanal de $8.000. No aplica para combustibles.

: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos, con tope semanal de $8.000. No aplica para combustibles. Supermercados : descuentos en cadenas adheridas durante los siete días de la semana.

: descuentos en cadenas adheridas durante los siete días de la semana. Universidades bonaerenses: 40% de ahorro todos los días en comercios adheridos, con tope semanal de $6.000.

40% de ahorro todos los días en comercios adheridos, con tope semanal de $6.000. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. cuenta dni Cuenta DNI