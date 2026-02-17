17 de febrero de 2026 Inicio
Así podés obtener el descuento del 35% en carnicerías con Cuenta DNI en febrero 2026

Los usuarios de una de las billeteras virtuales más solicitadas por los argentinos obtendrán un 35% de descuento en carnicerías durante febrero.

Este beneficio permite acumular un ahorro mensual de hasta $20.000

  • Cuenta DNI continúa ofreciendo los beneficios vigentes en comercios de cercanía, en sintonía con el aumento del consumo característico de la temporada de verano.
  • El esquema de reintegros de los días viernes, enfocado en carnicerías, permite organizar las compras semanales y aprovechar el mayor movimiento comercial que se da durante este mes de 2026.
Cuenta DNI continúa ofreciendo los beneficios vigentes en comercios de cercanía, en sintonía con el aumento del consumo característico de la temporada de verano. La mayor circulación se registra en barrios, centros comerciales y localidades turísticas.

Evaluar tasas y canales puede marcar una diferencia concreta en los resultados.
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 330.000 pesos a 30 días en febrero 2026

En ese contexto, el esquema de reintegros de los días viernes, enfocado en carnicerías, permite organizar las compras semanales y aprovechar el mayor movimiento comercial que se da durante este mes de 2026.

Como es el descuento en carnicerías de Cuenta DNI de febrero 2026

Durante febrero, el esquema de beneficios de Cuenta DNI mantiene el descuento destinado a carnicerías, granjas, pescaderías y comercios de barrio adheridos. La promoción se aplica todos los viernes y ofrece un ahorro del 20%, con un tope de reintegro de $5.000 por día, monto que se alcanza con consumos de hasta $25.000.

La billetera virtual del Banco Provincia anunció la extensión de uno de sus descuentos más populares y agregó nuevas promociones para sus usuarios.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026

El detalle completo de los descuentos incluye:

  • Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de $10.000 por semana y por marca, en locales gastronómicos y balnearios adheridos.
  • Full YPF: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos, con tope semanal de $8.000. No aplica para combustibles.
  • Supermercados: descuentos en cadenas adheridas durante los siete días de la semana.
  • Universidades bonaerenses: 40% de ahorro todos los días en comercios adheridos, con tope semanal de $6.000.
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.
