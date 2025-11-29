29 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 4.600.000 pesos a 30 días en noviembre

En un contexto donde los ahorros son clave para ganarle a la inflación, conocer cuánto rinde una inversión es fundamental.

Por
Cuánto podés ganar invirtiendo $4.600.000 por 30 días en el Banco Nación en noviembre

Cuánto podés ganar invirtiendo $4.600.000 por 30 días en el Banco Nación en noviembre

  • Con Banco Nación, $4.600.000 a 30 días generan alrededor de $143.750 de interés.
  • El rendimiento mensual estimado es del 3,12%.
  • La ganancia supera a la inflación proyectada para noviembre 2025.
  • Es una opción conservadora para quienes buscan seguridad y liquidez

Los ahorristas vuelven a mirar los plazos fijos tradicionales como una alternativa para proteger sus pesos. Con tasas que rondan el 3% mensual, te contamos cuánto podés ganar invirtiendo $4.600.000 por 30 días en el Banco Nación en noviembre.

El banco confirmó que esta etapa de promociones se extenderá durante toda la temporada de verano 2026
Te puede interesar:

Cómo es el descuento del 40% que lanzó Cuenta DNI pensando en Navidad

El Banco Nación ofrece actualmente una TNA del 37,5%, según el comparador oficial del Banco Central. Esto equivale a una tasa efectiva mensual aproximada del 3,125%, el rendimiento promedio que hoy se observa entre las principales entidades del país.

Hoy en día, los ahorros son clave para ganarle a la inflación y mantener el poder adquisitivo, por eso cada vez más personas buscan alternativas simples y seguras como el plazo fijo para hacer rendir su dinero mes a mes.

plazo fijo
Cuál es el dato clave que tenés que revisar en el Plazo Fijo UVA para evitar pérdidas

Cuál es el dato clave que tenés que revisar en el Plazo Fijo UVA para evitar pérdidas

Cuánto ganas por depositar $4.600.000 en un plazo fijo según el banco

Si invertís $4.600.000 a 30 días, el cálculo queda así:

  • Capital inicial: $4.600.000
  • Tasa efectiva mensual estimada: 3,125%
  • Interés ganado en 30 días: $143.750
  • Monto final a cobrar: $4.743.750

Este rendimiento ubica al Banco Nación en el rango medio del sistema financiero: no está entre los bancos que ofrecen las tasas más altas, pero sí presenta un rendimiento estable y dentro del promedio general.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero —alrededor del 3,12%— se posiciona por encima de la inflación esperada para noviembre 2025, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) rondaría el 2,2% mensual.

Esto significa que, al menos en el corto plazo, el plazo fijo tradicional sigue dando un rendimiento real positivo, especialmente en bancos que ofrecen tasas cercanas al promedio o ligeramente por encima.

Sin embargo, se trata de una inversión de muy corto plazo. Por eso, los economistas recomiendan renovar cada 30 días tanto el capital como los intereses para mantener el rendimiento acumulado y seguir obteniendo un margen favorable frente al aumento de precios.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Especialistas sugieren reinvertir cada mes tanto el capital como los intereses obtenidos para sostener el rendimiento real.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 5.200.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Cuál es la promoción sorpresa que lanzó Cuenta DNI para diciembre 2025

Los resultados pueden cambiar según la modalidad elegida.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 4.700.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

La billetera virtual del Banco Provincia incrementó los topes de varios descuentos y amplió sus promociones en distintas cadenas de supermercados.

Cuenta DNI anticipó que tendrá descuentos especiales para Navidad: cómo será la promoción

Los especialistas recomiendan reinvertir tanto el capital como los intereses mes a mes.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 4.200.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Permite financiar compras con un esquema simple.

Cuenta DNI tiene cuotas sin interés para comercios de barrio: qué días se puede aprovechar el beneficio

Rating Cero

Barili anunció la salida de una compañera de trabajo.

La dolorosa despedida de Rodolfo Barili a una compañera, tras 17 años en Telefe Noticias: "Ha sido un placer este viaje"

La serie de Assassins Creed se anunció por primera vez en 2020.

Este es el primer actor confirmado de Assassin's Creed en Netflix: está en Euphoria

Si buscas una producción que puedas ver con toda tu familia, Netflix tiene una buena noticia para ti con el lanzamiento de “En sueños”, la película animada que te llevará por un viaje fantástico y conmovedor que te permitirá explorar un mundo mágico.
play

En sueños: de qué se trata la película ideal para ver en familia y que es furor en Netflix

Los hermanos Russo se enfrascaron en una de las mayores polémicas de su carrera hace siete años. En 2018, los directores estrenaron en cines Vengadores: Infinity War iniciando con ello el fin de la Saga del Infinito. 

Esta pelea de Hulk aún enoja a los fans de Marvel que esperan revancha: ¿cuál es?

Un relato que integra humor, encuentros inesperados y el clima cálido propio de fin de año.
play

Está en Netflix y es una película que te deja las emociones a flor de piel

¿Pico Mónaco fue infiel?

Pico Mónaco infraganti: filtraron el mensaje íntimo a una famosa a espaldas de su esposa

últimas noticias

En el lavadero encontraron dos urnas con cenizas humanas.

Escalofriante: alquiló una casa e hizo un inquietante hallazgo en el lavadero

Hace 6 minutos
El comunicado lleva la firma también de los ministros de salud provinciales. 

"Las vacunas salvan vidas": el comunicado del Gobierno y las provincias tras el polémico acto en el Congreso

Hace 22 minutos
Efe Saravolu tenía 24 años.

Macabro hallazgo en Cañuelas: encontraron el cuerpo de un turista turco desaparecido hace un mes

Hace 33 minutos
Barili anunció la salida de una compañera de trabajo.

La dolorosa despedida de Rodolfo Barili a una compañera, tras 17 años en Telefe Noticias: "Ha sido un placer este viaje"

Hace 35 minutos
Ecoturismo y hasta actividades de aventura: este es el destino de Uruguay ideal para visitar

Ecoturismo y hasta actividades de aventura: este es el destino de Uruguay ideal para visitar

Hace 1 hora