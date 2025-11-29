Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 4.600.000 pesos a 30 días en noviembre

Cuánto podés ganar invirtiendo $4.600.000 por 30 días en el Banco Nación en noviembre
Con Banco Nación, $4.600.000 a 30 días generan alrededor de $143.750 de interés.
El rendimiento mensual estimado es del 3,12%.
La ganancia supera a la inflación proyectada para noviembre 2025.
Es una opción conservadora para quienes buscan seguridad y liquidez
Los ahorristas vuelven a mirar los plazos fijos tradicionales como una alternativa para proteger sus pesos. Con tasas que rondan el 3% mensual, te contamos cuánto podés ganar invirtiendo $4.600.000 por 30 días en el Banco Nación en noviembre.
El Banco Nación ofrece actualmente una TNA del 37,5%, según el comparador oficial del Banco Central. Esto equivale a una tasa efectiva mensual aproximada del 3,125%, el rendimiento promedio que hoy se observa entre las principales entidades del país.
Hoy en día, los ahorros son clave para ganarle a la inflación y mantener el poder adquisitivo, por eso cada vez más personas buscan alternativas simples y seguras como el plazo fijo para hacer rendir su dinero mes a mes.
Cuánto ganas por depositar $4.600.000 en un plazo fijo según el banco
Si invertís $4.600.000 a 30 días, el cálculo queda así:
Capital inicial: $4.600.000
Tasa efectiva mensual estimada: 3,125%
Interés ganado en 30 días: $143.750
Monto final a cobrar: $4.743.750
Este rendimiento ubica al Banco Nación en el rango medio del sistema financiero: no está entre los bancos que ofrecen las tasas más altas, pero sí presenta un rendimiento estable y dentro del promedio general.
Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación
La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero —alrededor del 3,12%— se posiciona por encima de la inflación esperada para noviembre 2025, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) rondaría el 2,2% mensual.
Esto significa que, al menos en el corto plazo, el plazo fijo tradicional sigue dando un rendimiento real positivo, especialmente en bancos que ofrecen tasas cercanas al promedio o ligeramente por encima.
Sin embargo, se trata de una inversión de muy corto plazo. Por eso, los economistas recomiendan renovar cada 30 días tanto el capital como los intereses para mantener el rendimiento acumulado y seguir obteniendo un margen favorable frente al aumento de precios.