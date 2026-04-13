13 de abril de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 200.000 pesos a 30 días en abril 2026

Esta herramienta permite generar retornos previsibles en un mes. Se recomienda mantener una estrategia constante para ayudar a potenciar resultados.

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La ganancia final dependerá de la tasa vigente que ofrezca cada entidad financiera.

La ganancia final dependerá de la tasa vigente que ofrezca cada entidad financiera.

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  • Depositar $200.000 a 30 días permite conocer de antemano la rentabilidad estimada.
  • El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas más elegidas para ahorrar con bajo riesgo.
  • La tasa ofrecida actualmente es igual tanto en sucursal como en canales digitales.
  • En el marco de una inflación moderada, estos depósitos buscan preservar el valor del dinero.

Invertir $200.000 en un plazo fijo durante abril permite calcular con anticipación cuánto dinero se puede obtener al finalizar el período gracias a los simuladores que tienen los bancos en sus páginas web. Este instrumento financiero continúa siendo una alternativa habitual para quienes buscan generar una renta sin exponerse a grandes fluctuaciones del mercado.

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Con tasas estabilizadas y un contexto económico con menor inflación, muchas personas se inclinan por este tipo de colocaciones para obtener un retorno fijo sobre su capital en apenas 30 días. La ganancia final dependerá de la tasa vigente que ofrezca cada entidad financiera, aunque en algunos casos los valores se mantienen iguales tanto para operaciones presenciales como digitales.

Plazos fijos

Cuánto ganas por depositar $200.000 en un plazo fijo según el banco

Al invertir $200.000 en un plazo fijo a 30 días desde una sucursal bancaria, por ejemplo en el Banco Nación con una TNA del 19,00% y una TEA del 20,75%, los intereses obtenidos son de $3.123,29. De esta manera, el monto total a cobrar al vencimiento asciende a $203.123,29. Por otro lado, quienes realicen la operación mediante canales electrónicos acceden al mismo rendimiento, ya que también se aplica una TNA del 19,00% y una TEA del 20,75%. En este caso, la ganancia vuelve a ser de $3.123,29, con un total final de $203.123,29.

Banco Nación

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las estimaciones para el comienzo de 2026 proyectan una inflación mensual cercana al 2%, un nivel más moderado en comparación con períodos anteriores. En ese marco, los plazos fijos se ubican en una posición próxima al equilibrio en términos de rendimiento real.

Esto implica que, aunque no generan una amplia ventaja frente al aumento de precios, continúan siendo una opción válida para quienes priorizan seguridad y previsibilidad en el corto plazo. Si bien el margen puede ser reducido, reinvertir cada mes el capital junto con los intereses ayuda a potenciar el retorno acumulado. Por eso, seguir de cerca la evolución de las tasas y revisar periódicamente la estrategia resulta importante para proteger el poder adquisitivo.

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