10 de abril de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 700.000 pesos a 30 días en abril 2026

Las colocaciones a corto plazo permiten prever resultados en pocas semanas. Elegir el canal adecuado puede mejorar el rendimiento final.

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Las alternativas digitales

Las alternativas digitales, al ofrecer tasas algo superiores, muestran un comportamiento más favorable frente al incremento de precios en el corto plazo.

  • Colocar $700.000 a 30 días permite conocer el rendimiento antes del vencimiento.
  • Las ganancias varían según la tasa aplicada por cada canal.
  • Las opciones digitales suelen ofrecer una rentabilidad levemente mayor.
  • En un contexto de inflación más moderada, estas inversiones buscan sostener el valor del ahorro.

Invertir $700.000 en un plazo fijo durante el mes de abril permite calcular de antemano cuánto dinero se obtendrá al finalizar el período gracias a los simuladores que cuenta cada banco para dar a conocer sus intereses aplicados. Este tipo de instrumento continúa siendo una opción elegida por quienes buscan previsibilidad y bajo riesgo.

A través de la app, los usuarios pueden consultar los locales participantes y aprovechar los descuentos disponibles.
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El escenario económico actual presenta una desaceleración en la inflación, junto con tasas que se mantienen relativamente estables. Esto favorece a los depósitos a corto plazo como herramienta para organizar las finanzas personales. Además, los bancos ofrecen distintas condiciones según el canal utilizado, lo que impacta directamente en los intereses generados y en el monto total que se recibe al final del plazo.

Dinero1

Cuánto ganas por depositar $700.000 en un plazo fijo según el banco

Si se invierten $700.000 a 30 días en una sucursal del Banco Nación con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $11.794,52. De esta manera, el monto total al vencimiento es de $711.794,52.

Por otro lado, en el caso de inclinarse por una operación electrónica, como por el home banking o su aplicación, la tasa mejora levemente. Con una TNA del 21,00% y una TEA del 23,15%, los intereses ascienden a $12.082,19, lo que lleva el total a $712.082,19 al finalizar el período.

Esta diferencia responde a la intención de las entidades financieras de impulsar el uso de canales digitales, que permiten reducir costos y trasladar mejores condiciones a los usuarios.

Banco Nación

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Las previsiones para comienzos de 2026 ubican la inflación mensual cerca del 2%, marcando un escenario estable y propicio para estos recursos. En este contexto, los plazos fijos tienden a ubicarse en niveles cercanos al equilibrio en términos reales.

Además, las alternativas digitales, al ofrecer tasas algo superiores, muestran un comportamiento más favorable frente al incremento de precios en el corto plazo.

Aunque el margen puede ser limitado, la posibilidad de reinvertir mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener un rendimiento acumulado. Por eso, monitorear la evolución de las tasas y ajustar la estrategia resulta clave para preservar el poder adquisitivo.

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