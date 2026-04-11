Las colocaciones a corto plazo permiten prever resultados en poco tiempo. Elegir el canal adecuado puede mejorar la rentabilidad obtenida.

Las condiciones ofrecidas por los bancos pueden variar según el canal utilizado para realizar la inversión.

En el caso de tener disponible para depositar $900.000 en un plazo fijo durante abril, gracias a los simuladores que cuentan los bancos, es posible saber cuánto se puede llegar a ganar por los intereses. Esta alternativa continúa siendo una de las más utilizadas por quienes priorizan estabilidad y previsibilidad en sus ahorros.

El escenario económico actual presenta una inflación más moderada y tasas que se mantienen relativamente estables. En este marco, los depósitos a corto plazo se consolidan como una herramienta útil para administrar el dinero sin asumir grandes riesgos.

Las condiciones ofrecidas por los bancos pueden variar según el canal utilizado para realizar la inversión , lo que impacta directamente en los intereses generados y en el monto final a cobrar.

Si se colocan $900.000 a 30 días en una sucursal bancaria, como en alguna del Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados son de $15.164,38. De este modo, el monto total al vencimiento alcanza los $915.164,38. En el caso de inclinarse por un canal electrónico, la tasa mejora ligeramente. Con una TNA del 21,00% y una TEA del 23,15%, los intereses ascienden a $15.534,25, lo que lleva el total a $915.534,25 al finalizar el plazo.

Esta diferencia responde a la estrategia de las entidades financieras de promover el uso de plataformas digitales, donde los costos operativos son más bajos y permiten ofrecer mejores condiciones.

banco nacion

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las estimaciones para el inicio de 2026 ubican la inflación mensual cerca del 2%, lo que permite ver un escenario estable. En este contexto, los plazos fijos tienden a posicionarse cerca de un punto de equilibrio en términos reales.

Las colocaciones realizadas de manera electrónica, al contar con tasas algo más elevadas, muestran un comportamiento más favorable frente al avance de los precios en el corto plazo.

Aunque el margen puede ser acotado, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener un rendimiento acumulado. Por eso, seguir la evolución de las tasas y ajustar la estrategia resulta fundamental para preservar el poder adquisitivo.