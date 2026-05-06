6 de mayo de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.650.000 pesos a 30 días en abril 2026

Este enfoque también exige un seguimiento constante del mercado y una lectura activa de las condiciones económicas.

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Cuánto se gana por mes con un plazo fijo

Cuánto se gana por mes con un plazo fijo

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  • Invertir $1.650.000 en un plazo fijo a 30 días ofrece previsibilidad: desde el inicio se conoce la ganancia y el monto final a cobrar.
  • Las tasas digitales (≈18,5% TNA) rinden más que en sucursal (≈18%): generan unos $25.089 vs. $24.410, mostrando que el canal influye en el resultado.
  • Reinvertir intereses permite aprovechar el interés compuesto y mejorar el rendimiento a lo largo del tiempo (TEA cercana al 20%).
  • Aun así, con una inflación mensual cercana al 3,4%, el rendimiento ronda el 1,5%, lo que implica pérdida de poder adquisitivo en términos reales.

Invertir en un plazo fijo tradicional continúa siendo una opción muy elegida por quienes priorizan estabilidad y previsibilidad. Con un capital de $1.650.000, el principal beneficio radica en conocer desde el inicio cuánto se va a ganar al cabo de 30 días, lo que permite planificar sin sobresaltos y operar fácilmente a través de home banking.

La estabilidad del sistema bancario garantiza seguridad total para los pequeños inversores.
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Con las tasas vigentes en abril de 2026, este tipo de colocación genera intereses que se acreditan automáticamente al vencimiento. Al finalizar el período, el ahorrista recupera el monto inicial junto con la renta obtenida, lo que convierte al plazo fijo en una alternativa simple para sumar ingresos sin exponerse a la volatilidad de otros instrumentos más riesgosos.

Plazos fijos

Para mejorar el resultado, resulta clave comparar la tasa ofrecida con la inflación esperada. Más allá de la ganancia nominal, la estrategia más efectiva pasa por reinvertir los intereses mes a mes, aprovechando el efecto del interés compuesto y logrando así un crecimiento progresivo del capital en el tiempo.

Cuánto ganas por depositar $1.650.000 en un plazo fijo según el banco

Al momento de decidir dónde invertir un capital de $1.650.000, el canal elegido influye directamente en el rendimiento final. Actualmente, las entidades financieras ofrecen una Tasa Nominal Anual (TNA) más alta para las operaciones digitales: mientras en sucursal ronda el 18,00%, a través de home banking o apps puede alcanzar el 18,50%, incentivando el uso de canales electrónicos.

Esa diferencia impacta de forma concreta en los resultados a 30 días. Al operar online, el interés generado asciende a $25.089,04, llevando el total a $1.675.089,04 al vencimiento. En cambio, si el depósito se realiza de manera presencial, la ganancia se ubica en $24.410,96, con un total de $1.674.410,96. La brecha, cercana a los $700, muestra cómo una decisión operativa puede mejorar el retorno sin modificar el capital ni el plazo.

plazos fijos
Cuál es la mejor manera de invertir en un plazo fijo

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A la hora de proyectar a más largo plazo, también cobra relevancia la Tasa Efectiva Anual (TEA). En canales digitales se ubica en torno al 20,15%, por encima del 19,56% típico de sucursal. Esto refuerza la ventaja de operar de forma electrónica, no solo por comodidad, sino por el mayor potencial de capitalización al reinvertir los intereses.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

En el escenario económico de mayo de 2026, los plazos fijos atraviesan un momento desafiante frente al avance de los precios. Con una inflación mensual en torno al 3,4% y tasas bancarias que se ubican entre el 18% y el 18,5% de TNA, el rendimiento mensual ronda apenas el 1,5%. Esta diferencia genera una tasa real negativa: el capital crece en términos nominales, pero pierde poder de compra frente al ritmo de la inflación.

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Qué hacer con los plazos fijos ahora que aumentó la tasa de interés

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En este contexto, muchos ahorristas continúan eligiendo el plazo fijo tradicional por su simplicidad y liquidez a 30 días, aunque con una mirada más estratégica. La clave pasa por analizar la Tasa Efectiva Anual, que mediante la reinversión de intereses puede acercarse al 20%. Aun así, ese rendimiento sigue sin alcanzar la dinámica inflacionaria, lo que limita su capacidad como herramienta de resguardo del valor.

Frente a esta brecha, comienzan a ganar terreno otras alternativas que buscan proteger mejor el capital. Instrumentos como los plazos fijos UVA o los fondos comunes de inversión aparecen como opciones a considerar para quienes priorizan mantener el poder adquisitivo, en un contexto donde la inflación continúa marcando el pulso de las decisiones financieras en Argentina.

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