Uno por uno: cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en mayo 2026 y cómo ahorrar más de $150.000

Cuenta DNI es la billetera digital gratuita del Banco Provincia que permite gestionar dinero, realizar pagos con QR, transferencias, recargas y retiros sin tarjeta desde el celular. Está disponible para mayores de 13 años , sean o no clientes, e incluye una caja de ahorros sin costo de mantenimiento .

Se activa fácilmente escaneando el DNI y validando la identidad con una selfie. Lo beneficioso de esta aplicación es que ofrece promociones destacadas en comercios de cercanía, supermercados, ferias y mercados , lo que permite ahorros mensuales significativos . Asimismo, permite pagar con código QR, enviar/recibir dinero, recargar celular y tarjeta de transporte, y retirar efectivo sin tarjeta en cajeros.

Por eso, en esta nota te contamos cuáles son todos los descuentos vigentes en el mes de mayo 2026 , ya que van variando a lo largo del año. Lo importante es que existe una versión específica para comerciantes, profesionales y feriantes para cobrar desde el celular.

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en mayo 2026

El beneficio central consiste en un 20% de ahorro en comercios cercanos, válido de lunes a viernes durante el mes de mayo. El tope de reintegro es de $5.000 por semana y por persona. Es necesario consultar los locales participantes desde la app o la web oficial. Hay que tener en cuenta que se hará efectivo este descuento únicamente con dinero en cuenta y se excluyen promociones de grandes cadenas de supermercados. Este es el más usado por todas las personas, ya que actualmente se suele hacer compras en el día a día por el contexto socioeconómico que estamos atravesando en nuestro país.

Durante los sábados y domingos, los usuarios que tengan Cuenta DNI acceden a un 25% de descuento en gastronomía y en locales Full YPF (excepto combustibles). El tope de reintegro alcanza los $8.000 por semana y por persona. Este beneficio puede acumularse con otras promociones del mismo día en los locales adheridos.

Todos los días de mayo, en ferias y mercados de la provincia, se mantiene un 40% de ahorro, con un tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona. El beneficio resulta acumulable con otras promociones del mismo día, éste también es uno de los más utilizados. Hoy en día los ciudadanos tratan de sacarle el máximo provecho a cada uno de los descuentos y, en este sentido, esta app es indispensable.