21 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 750.000 pesos a 30 días en abril 2026

Se puede tener rendimientos superiores operando desde plataformas digitales para incrementar sus fondos.

Por
La estabilidad del sistema bancario garantiza seguridad total para los pequeños inversores.

La estabilidad del sistema bancario garantiza seguridad total para los pequeños inversores.

  • El rendimiento de una inversión de $750.000 supera los once mil setecientos pesos mensuales si se inclina por la gestión digital.
  • Con estos índices, se incentiva el ahorro en moneda local ofreciendo una rentabilidad superior para quienes operan de forma remota.
  • Las tasas nominales vigentes oscilan entre el 18% y el 19% anual, dependiendo exclusivamente de la modalidad de contratación.
  • En un escenario de precios estabilizados, este instrumento busca proteger la integridad de los fondos frente al avance del costo de vida.

Colocar un capital de $750.000 en un depósito a 30 días permite generar una renta fija y previsible que varía según la vía de contratación elegida por el ahorrista. En el mes de abril, las entidades financieras ajustaron sus números para ofrecer retornos que buscan incentivar la permanencia de los fondos en el sistema bancario local.

El ahorro semanal puede llegar hasta los $19.000 si se utilizan al máximo los beneficios disponibles en cada categoría.
Te puede interesar:

Así podés ahorrar $19.000 en una semana con Cuenta DNI en abril 2026

El panorama económico actual muestra una tendencia hacia la moderación de precios, lo que convierte a las herramientas de ahorro tradicionales en alternativas sumamente consultadas. Para quienes priorizan la seguridad, esta opción se ubica como un refugio confiable que permite integrar la liquidez inmediata con un crecimiento constante del dinero depositado sin asumir riesgos altos.

Analizar la diferencia entre operar desde un dispositivo o asistir a una sucursal física es determinante para optimizar la ganancia final obtenida. El impacto de los porcentajes nominales y efectivos sobre el monto inicial define si la estrategia de resguardo logra cumplir con las expectativas financieras de cada usuario en el corto plazo.

Dinero plazo fijo
A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota.

A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota.

Cuánto ganas por depositar $750.000 en un plazo fijo según el banco

Quienes decidan destinar $750.000 a una colocación a 30 días en el Banco Nación encontrarán beneficios más atractivos al utilizar canales electrónicos. Bajo la modalidad de home banking o su aplicación de celular, el interés generado alcanza los $11.712,33, lo que permite retirar un total de $761.712,33 al concluir el periodo pactado. Esta opción se rige por una tasa nominal anual (TNA) del 19%, con una proyección efectiva (TEA) que llega al 20,75%.

En cambio, la operatoria tradicional mediante ventanilla en sucursal ofrece un rendimiento ligeramente menor, situándose en una TNA del 18%. En este caso, la utilidad neta es de $11.095,89, devolviendo al inversor un monto global de $761.095,89. La brecha entre ambos métodos resalta la importancia de la digitalización para maximizar los excedentes financieros en el esquema bancario vigente.

Banco Nación

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Con un incremento de precios que se proyecta cercano al 2 o 3% mensual para este tramo de 2026, la rentabilidad de las inversiones en moneda nacional muestra una dinámica de equilibrio frente al costo de vida. Aunque el margen de ganancia real pueda parecer ajustado, la previsibilidad de este instrumento lo mantiene como una de las elecciones preferidas para mitigar el deterioro del patrimonio ante la variación de precios minoristas.

La clave para fortalecer los rendimientos reside en la renovación recurrente de las utilidades. Al sumar los intereses obtenidos al monto original cada mes, se logra un efecto acumulativo que mejora sensiblemente la posición del ahorrista.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Evaluar la relación entre la tasa nominal y la inflación proyectada es fundamental para determinar el poder de compra real que conservará el dinero.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 250.000 pesos a 30 días en abril 2026

al menos $5.000 de ahorro por semana: que debes saber del descuento en carnicerias con cuenta dni en abril 2026

Al menos $5.000 de ahorro por semana: qué debés saber del descuento en carnicerías con Cuenta DNI en abril 2026

Hacer tus Inversiones en plazos fijos ¿Conviene?

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.100.000 pesos a 30 días en abril 2026

El objetivo del programa es permitir que los usuarios distribuyan mejor sus gastos mensuales utilizando el celular como medio de pago.

Así podes ahorrar $25.000 en carnicerías si usas Cuenta DNI en abril 2026

Sigue siendo una opción importante para proteger el valor del dinero.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.400.000 pesos a 30 días en abril 2026

Promociones para ahorrar con Cuenta DNI.

De esta forma podés ahorrar un 40% por semana en abril 2026 con Cuenta DNI

Rating Cero

La nueva propuesta para despertar con buen humor.

La nueva propuesta de La POP para despertar con buen humor cada mañana

Luis Puenzo falleció a los 80 años.

De qué murió Luis Puenzo, director de la primera película argentina ganadora del Oscar

Morena Beltrán y Lucas Blondel se van a casar.

El divertido cruce entre Lucas Blondel y Morena Beltrán tras el empate de Huracán en ESPN

La periodista difundió en sus redes sociales imágenes que mostraron una transformación estética.

El impresionante cambio de look de Morena Beltran: sorprendió a todos

Luis Brandoni falleció a los 86 años. 

El último adiós de Luis Brandoni: qué otros artistas fueron sepultados en el Cementerio de la Chacarita

Guerra de divas dentro de la casa de Gran Hermano. 
play

Fuerte cruce entre Grecia Colmenares y Yanina Zilli en Gran Hermano: "Cerrá el..."

últimas noticias

Tensión mundial: Trump afirmó que Estados Unidos interceptó un buque iraní con un regalo de China

Tensión mundial: Trump afirmó que Estados Unidos interceptó un buque iraní con "un regalo" de China

Hace 10 minutos
El ahorro semanal puede llegar hasta los $19.000 si se utilizan al máximo los beneficios disponibles en cada categoría.

Así podés ahorrar $19.000 en una semana con Cuenta DNI en abril 2026

Hace 28 minutos
La estabilidad del sistema bancario garantiza seguridad total para los pequeños inversores.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 750.000 pesos a 30 días en abril 2026

Hace 31 minutos
Este destino conserva sus tradiciones y costumbres ancestrales gracias a su aislamiento geográfico. 

Descubriendo Salta: el pueblo colgado de la montaña en el que tiene ríos, llamas y nada de señal

Hace 47 minutos
El Gobierno dio de baja cuatro nuevas prepagas.

El Gobierno dio de baja cuatro nuevas prepagas: cuáles son

Hace 52 minutos