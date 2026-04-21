Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 750.000 pesos a 30 días en abril 2026 Se puede tener rendimientos superiores operando desde plataformas digitales para incrementar sus fondos. Por + Seguir en







La estabilidad del sistema bancario garantiza seguridad total para los pequeños inversores.

El rendimiento de una inversión de $750.000 supera los once mil setecientos pesos mensuales si se inclina por la gestión digital.

Con estos índices, se incentiva el ahorro en moneda local ofreciendo una rentabilidad superior para quienes operan de forma remota.

Las tasas nominales vigentes oscilan entre el 18% y el 19% anual, dependiendo exclusivamente de la modalidad de contratación.

En un escenario de precios estabilizados, este instrumento busca proteger la integridad de los fondos frente al avance del costo de vida. Colocar un capital de $750.000 en un depósito a 30 días permite generar una renta fija y previsible que varía según la vía de contratación elegida por el ahorrista. En el mes de abril, las entidades financieras ajustaron sus números para ofrecer retornos que buscan incentivar la permanencia de los fondos en el sistema bancario local.

El panorama económico actual muestra una tendencia hacia la moderación de precios, lo que convierte a las herramientas de ahorro tradicionales en alternativas sumamente consultadas. Para quienes priorizan la seguridad, esta opción se ubica como un refugio confiable que permite integrar la liquidez inmediata con un crecimiento constante del dinero depositado sin asumir riesgos altos.

Analizar la diferencia entre operar desde un dispositivo o asistir a una sucursal física es determinante para optimizar la ganancia final obtenida. El impacto de los porcentajes nominales y efectivos sobre el monto inicial define si la estrategia de resguardo logra cumplir con las expectativas financieras de cada usuario en el corto plazo.

Dinero plazo fijo A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota. Cuánto ganas por depositar $750.000 en un plazo fijo según el banco Quienes decidan destinar $750.000 a una colocación a 30 días en el Banco Nación encontrarán beneficios más atractivos al utilizar canales electrónicos. Bajo la modalidad de home banking o su aplicación de celular, el interés generado alcanza los $11.712,33, lo que permite retirar un total de $761.712,33 al concluir el periodo pactado. Esta opción se rige por una tasa nominal anual (TNA) del 19%, con una proyección efectiva (TEA) que llega al 20,75%.

En cambio, la operatoria tradicional mediante ventanilla en sucursal ofrece un rendimiento ligeramente menor, situándose en una TNA del 18%. En este caso, la utilidad neta es de $11.095,89, devolviendo al inversor un monto global de $761.095,89. La brecha entre ambos métodos resalta la importancia de la digitalización para maximizar los excedentes financieros en el esquema bancario vigente.

Banco Nación Barcex Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación Con un incremento de precios que se proyecta cercano al 2 o 3% mensual para este tramo de 2026, la rentabilidad de las inversiones en moneda nacional muestra una dinámica de equilibrio frente al costo de vida. Aunque el margen de ganancia real pueda parecer ajustado, la previsibilidad de este instrumento lo mantiene como una de las elecciones preferidas para mitigar el deterioro del patrimonio ante la variación de precios minoristas. La clave para fortalecer los rendimientos reside en la renovación recurrente de las utilidades. Al sumar los intereses obtenidos al monto original cada mes, se logra un efecto acumulativo que mejora sensiblemente la posición del ahorrista.