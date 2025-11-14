Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.600.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Los depósitos digitales ofrecen intereses más altos que los presenciales. Reinvertir mes a mes permite conservar el valor del dinero frente a la inflación.

Los depósitos a plazo fijo volvieron a ganar protagonismo entre quienes desean proteger sus ahorros sin asumir un alto riesgo. Con tasas que varían de un banco a otro, el interés de los inversores se centra en conocer cuánto puede rendir una colocación mensual.

La liberación de la tasa mínima por parte del Banco Central aumentó la competencia entre entidades, especialmente entre bancos digitales y tradicionales. Esto generó una mayor dispersión en los rendimientos , lo que obliga a analizar cada oferta antes de tomar una decisión.

En este contexto, la comparación entre TNA, TEA e inflación esperada se volvió esencial para medir si un plazo fijo ofrece una ganancia real. Con estos parámetros, es posible estimar el rendimiento exacto de una inversión concreta.

Los valores vigentes para noviembre de 2025 muestran diferencias claras entre operar en sucursal y hacerlo por medios digitales.

En una sucursal física del Banco Nación , un depósito de $1.600.000 a 30 días con una TNA del 22,50% y una TEA del 24,98% genera intereses por $29.589,04. De esta manera, el total acreditado al finalizar el mes asciende a $1.629.589,04.

En cambio, si la misma inversión se realiza de manera electrónica, a través de homebanking o la aplicación del Banco Nación, el rendimiento es más alto. Con una TNA del 27% y una TEA del 30,61%, los intereses alcanzan los $35.506,85. El monto final luego de 30 días llega así a $1.635.506,85.

La diferencia confirma que los plazos fijos digitales suelen ser la opción más rentable, ya que los bancos incentivan el uso de canales online con tasas más competitivas. Además, estas herramientas hacen que sea más fácil la renovación automática, permitiendo continuar con la estrategia de inversión sin pasos adicionales.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones del REM del Banco Central anticipan una inflación mensual cercana al 2%. Bajo ese escenario, los plazos fijos con mejores tasas continúan ofreciendo rendimientos por encima de la suba de precios. Aun así, los especialistas recomiendan reinvertir cada mes tanto el capital como los intereses, para sostener un retorno real positivo y compensar posibles cambios en el mercado financiero o en el ritmo inflacionario.