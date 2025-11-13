13 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.600.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Un depósito por ese valor puede generar ganancias distintas según el canal elegido. Las tasas digitales siguen ofreciendo mejores resultados frente a la inflación proyectada.

Por
Los analistas recomiendan reinvertir tanto el capital como los intereses al finalizar cada ciclo de 30 días.

Los analistas recomiendan reinvertir tanto el capital como los intereses al finalizar cada ciclo de 30 días.

  • Un plazo fijo de un mes con $2.600.000 ofrece rendimientos diferentes según el canal elegido para invertir.
  • Las tasas actuales muestran una brecha importante entre operaciones presenciales y digitales.
  • La política del Banco Central permitió que cada banco defina sus propios intereses, generando mayor competencia.
  • Con la inflación proyectada, los plazos fijos continúan ofreciendo un resultado positivo si se reinvierte mes a mes.

El interés por los plazos fijos volvió a crecer entre quienes buscan una alternativa sencilla para resguardar sus ahorros y obtener un rendimiento mensual previsible. Las tasas vigentes en noviembre 2025 muestran grandes diferencias entre los bancos y también entre las operaciones presenciales y electrónicas, lo que obliga a analizar bien dónde depositar el dinero.

Conocé las promociones y ofertas de Cuenta DNI.
Te puede interesar:

Ferias, clubes y universidades: cómo es el descuento diario del 40% que tiene Cuenta DNI en noviembre 2025

Desde que el Banco Central quitó la tasa mínima obligatoria, las entidades financieras ajustan sus intereses según su estrategia comercial. Esta mayor libertad abrió el juego a que bancos digitales y entidades más pequeñas ofrezcan tasas más atractivas, mientras que los bancos tradicionales sostienen propuestas más conservadoras.

En ese sentido, calcular cuánto puede obtenerse en 30 días con un monto puntual permite observar de manera clara qué opción resulta más conveniente y cómo se relaciona este rendimiento con la inflación estimada.

Dinero1

Cuánto ganas por depositar $2.600.000 en un plazo fijo según el banco

El rendimiento de un plazo fijo de 30 días cambia de manera notable según si se realiza en una sucursal o a través de canales electrónicos. Para un depósito de $2.600.000, la diferencia puede ser importante según la vía en la que se lo hace. Por ejemplo, en una sucursal del Banco Nación se puede generar $54.493,15 en intereses, con un total al vencimiento de $2.654.493,15 (TNA 25,50% / TEA 28,71%), mientras que si se realiza de forma electrónica se puede obtener $61.972,60 en intereses, alcanzando un total final de $2.661.972,60 (TNA 29,00% / TEA 33,19%).

La brecha vuelve a demostrar que operar por homebanking o aplicaciones ofrece mejores rendimientos y mayor facilidad para reinvertir automáticamente mes a mes, una práctica que mejora la ganancia sin necesidad de trámites adicionales.

BNA
El Banco Nación ofrece promociones que pueden aprovecharse tanto con tarjeta de crédito como mediante la app MODO BNA+

El Banco Nación ofrece promociones que pueden aprovecharse tanto con tarjeta de crédito como mediante la app MODO BNA+

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estiman una inflación mensual cercana al 2% para el último trimestre de 2025. Con este nivel, los plazos fijos continúan mostrando un resultado real positivo, sobre todo aquellos que pagan tasas más altas por canales digitales.

Para mantener ese rendimiento, los analistas recomiendan reinvertir tanto el capital como los intereses al finalizar cada ciclo de 30 días. De esa manera, se potencia el efecto de la tasa efectiva anual y se compensa cualquier variación futura en precios o en la política de tasas del sistema financiero.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Invertir en pesos durante 30 días permite evaluar rendimientos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.900.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

La billetera virtual provincial tiene créditos particulares.

Cuenta DNI lanzó unos créditos particulares para el verano 2026: como acceder

Una inversión de 3.700.000 pesos puede generar hasta 88.000 pesos en solo un mes.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.700.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

El monto del descuento se aplica automáticamente al momento del pago y puede distribuirse en más de una compra.

Cuenta DNI ya anunció los vouchers que alcanzan el 40% de descuento para las compras navideñas: cómo funcionan

La decisión del Banco Central de eliminar la tasa mínima obligatoria dio lugar a un mercado más competitivo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.300.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  

Este descuento de Cuenta DNI alcanza el 20% en noviembre 2025: dónde se puede aplicar y qué días está disponible

Rating Cero

La China Suárez lo atacó y Benjamín Vicuña le respondió de forma picante.
play

Benjamín Vicuña habló sobre las críticas de la China Suárez: "Soy prepotente..."

Gerardo Romano y Jorge Lorenzo dieron vida a Antín y Capece en El marginal﻿.
play

El sentido adiós de Gerardo Romano a Jorge Lorenzo: "Murió un hombre de otra época"

La producción cuenta con cinco episodios y un documental que se estrenará próximamente.

Se estrenó "Yiya": el elenco contó cómo fue encarnar la historia de Yiya Murano

Oasis ﻿vuelve a tocar en River luego de 16 años.

Oasis confirmó los horarios de sus shows en River: cuándo tocará Richard Ashcroft

El jugador se convirtió en el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity 2025.
play

"Te debo mucho": el cuarto participante eliminado de MasterChef Celebrity hizo llorar a Wanda Nara

La película combina drama, suspenso y acción judicial, pero también plantea preguntas éticas profundas: ¿qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Es posible hablar de justicia en un sistema que no protege a todos por igual?
play

Cuál es la película de los 90 cargada de acción y venganza que está entre lo más visto de Netflix

últimas noticias

play
La China Suárez lo atacó y Benjamín Vicuña le respondió de forma picante.

Benjamín Vicuña habló sobre las críticas de la China Suárez: "Soy prepotente..."

Hace 10 minutos
play

Alerta en la Universidad de 3 de Febrero: suspendieron las clases por una amenaza de una masacre

Hace 16 minutos
El momento de la agresión a Rubiales.

Video: Luis Rubiales fue atacado a huevazos por su propio tío en la presentación de su libro

Hace 16 minutos
El S&P Merval cayó 3,4% a 2.883.332,85 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hizo 3,6% a 1.949,15 puntos. 

El S&P Merval en dólares se derrumbó y anotó su mayor caída diaria en un mes

Hace 21 minutos
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Martín Menem defendió la reforma laboral: "Hay más de 7 millones de trabajadores informales"

Hace 45 minutos