Cuándo vuelve el descuento en carnicerías de Cuenta DNI

La app mantiene otros ahorros activos mientras se define la próxima fecha.

Por
Estas alternativas permiten seguir generando ahorro cotidiano mientras se aguarda el regreso del descuento en carnicerías.
  • El descuento del 35% en carnicerías de Cuenta DNI tuvo su única fecha en noviembre y volverá recién en diciembre.
  • El beneficio permitió ahorrar hasta $6.000 por persona con un ticket de $17.000 pagado vía QR o Clave DNI.
  • La billetera mantiene otros reintegros activos en noviembre para jóvenes, comercios de cercanía, ferias, librerías y farmacias.
  • El Banco Provincia aún no confirmó el día exacto en que regresará la promoción para compras de proteína en diciembre.

El reintegro en carnicerías, uno de los beneficios más buscados de Cuenta DNI, tuvo su última edición el sábado 8 de noviembre y permitió obtener un 35% de ahorro en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. Con un tope de reintegro de $6.000 por persona, lo que equivalía a compras de $17.000, el descuento volvió a demostrar por qué es uno de los más utilizados de la billetera virtual del Banco Provincia. Ahora, quienes esperan repetir la experiencia deberán aguardar hasta diciembre, mes en el que volverá a habilitarse la promoción, aunque aún falta la confirmación oficial de la fecha exacta.

Los analistas recomiendan reinvertir tanto el capital como los intereses al finalizar cada ciclo de 30 días.
Mientras tanto, la aplicación continúa ofreciendo otros beneficios mensuales para distintos rubros. Entre estos, descuentos especiales para jóvenes en gastronomía, rebajas en comercios de cercanía y promociones en ferias, librerías, universidades y farmacias. Estas alternativas permiten seguir generando ahorro cotidiano mientras se aguarda el regreso del descuento en carnicerías.

Jubilado supermercado

Qué sucederá con el descuento en carnicerías de Cuenta DNI

La promoción del 35% de reintegro en carnicerías, pescaderías y granjas estuvo activa el sábado 8 de noviembre y fue la única fecha disponible del mes. El Banco Provincia confirmó que volverá a implementarse en diciembre, aunque todavía no anunció qué día será habilitada. Como es habitual, el beneficio se aplicará únicamente en locales adheridos y con pago mediante QR o Clave DNI, utilizando saldo disponible en la billetera virtual.

Este descuento no alcanza a pagos realizados con transferencia, tarjetas o códigos QR de otras aplicaciones, y tampoco aplica para usuarios que tengan deudas con el Banco Provincia. La devolución se acreditará en la cuenta dentro de los días posteriores a la compra.

Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en noviembre 2025

Durante noviembre, la billetera digital mantiene una amplia agenda de beneficios:

  • Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de reintegro el sábado 15 y domingo 16, con tope de $8.000 por persona.
  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con límite de $4.000 por día.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días, con un máximo semanal de $6.000.
  • Universidades: 40% diario en comercios adheridos de instituciones bonaerenses, con tope semanal de $6.000.
  • Librerías: 10% de ahorro lunes y martes sin límite de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% miércoles y jueves, también sin tope.
  • Comercios no alimentarios: posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés con Visa o Mastercard vinculadas.

Con este esquema, Cuenta DNI sigue siendo una herramienta clave para aliviar gastos cotidianos y aprovechar oportunidades de ahorro a lo largo de todo el mes.

