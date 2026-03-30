30 de marzo de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.400.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Este tipo de inversión a corto plazo permite saber de antemano cuál será la ganancia al momento de realizar el depósito.

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Alternativa de inversión.

Alternativa de inversión.

  • Invertir $1.400.000 en un plazo fijo permite saber desde el inicio cuánto se va a ganar, dando previsibilidad financiera.
  • A 30 días, con una TNA del 20,50%, se ganan $23.589,04 y se obtiene un total de $1.423.589,04.
  • Con una TNA del 22%, la ganancia sube a $25.315,07 y el total llega a $1.425.315,07.
  • Comparar tasas entre bancos es clave, ya que una pequeña diferencia puede generar mayor rendimiento.

Invertir $1.400.000 en un plazo fijo permite conocer desde el inicio cuánto dinero se recibirá al finalizar el período, lo que brinda previsibilidad y facilita la planificación financiera. Por este motivo, sigue siendo una de las opciones más elegidas por quienes buscan cuidar su capital sin asumir grandes riesgos.

Los depósitos a corto plazo recuperan relevancia.
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La principal ventaja de esta herramienta es la estabilidad en el corto plazo, ya que la tasa de interés queda fijada al momento de realizar el depósito y el rendimiento no depende de las variaciones del mercado. Esto lo convierte en una alternativa atractiva para ahorristas que priorizan la seguridad por sobre inversiones más volátiles.

Plazos fijos

Al contar con una rentabilidad definida, el plazo fijo permite organizar mejor las finanzas personales y planificar gastos o futuras reinversiones. Así, el ahorrista puede proyectar el uso de su dinero con la tranquilidad de saber que obtendrá una ganancia concreta y establecida desde el principio.

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Invertir $1.400.000 en un plazo fijo a 30 días durante marzo de 2026 puede generar rendimientos distintos según la tasa que ofrezca cada banco. Con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 20,50%, el interés obtenido en 30 días es de $23.589,04, por lo que el monto total al vencimiento sería de $1.423.589,04.

Si se consigue una tasa más alta, por ejemplo una TNA del 22,00%, la ganancia sube a $25.315,07 y el monto final pasa a ser de $1.425.315,07. Esta diferencia demuestra la importancia de comparar las tasas de cada entidad antes de constituir el plazo fijo, ya que una pequeña variación en la tasa puede generar una ganancia mayor en el mismo período.

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Para analizar la conveniencia en plazos más largos también se debe mirar la Tasa Efectiva Anual (TEA), que en estos casos se ubica aproximadamente entre el 22,54% y el 24,36%, dependiendo del banco. Con una tasa definida desde el inicio, el plazo fijo sigue siendo una herramienta previsible y útil para organizar las finanzas personales en el corto plazo.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones para el inicio del año ubican la inflación en torno al 2% mensual. En este contexto, los plazos fijos vuelven a posicionarse como una alternativa a considerar para quienes buscan resguardar su dinero. En particular, las colocaciones realizadas por canales electrónicos, al ofrecer tasas más competitivas, logran un desempeño algo más favorable frente al avance de los precios en el corto plazo.

Si bien la diferencia en términos reales puede ser acotada, la renovación constante del capital junto con los intereses permite sostener un rendimiento acumulado a lo largo del tiempo. Por eso, resulta fundamental seguir de cerca la evolución de las tasas y ajustar las decisiones de inversión para proteger el poder adquisitivo.

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