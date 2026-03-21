Las colocaciones a corto plazo permiten anticipar ingresos en pocas semanas. La elección del canal puede mejorar el resultado final.

Seguir la evolución de las tasas y ajustar la estrategia de ahorro resulta clave para preservar el poder adquisitivo.

Colocar $1.000.000 en un plazo fijo durante marzo es una alternativa que permite obtener un rendimiento previsible en un período corto. Este tipo de inversión sigue siendo elegido por quienes priorizan estabilidad y bajo riesgo. En el contexto actual, con expectativas de inflación más moderadas y tasas que se mantienen relativamente estables, los depósitos a 30 días se consolidan como una herramienta útil para organizar el ahorro y proyectar ingresos.

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La rentabilidad final depende de las condiciones ofrecidas por cada banco y del canal utilizado para realizar la operación, ya que existen diferencias en las tasas que impactan directamente en el monto a cobrar al vencimiento.

Si se invierten $1.000.000 a 30 días en una sucursal bancaria, como el Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $16.849,32. De esta manera, el monto total al finalizar el plazo asciende a $1.016.849,32.

En el caso de inclinarse por canales electrónicos , las tasas suelen ser más altas. Con una TNA del 23,00% y una TEA del 25,59%, los intereses llegan a $18.904,11, lo que aumenta el total a $1.018.904,11 al vencimiento.

Esta diferencia responde a la estrategia de las entidades financieras de promover el uso de plataformas digitales, donde reducen costos operativos y pueden ofrecer mejores condiciones a los usuarios.

banco nacion

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones para el inicio de 2026 ubican la inflación mensual en torno al 2%, lo que refleja un escenario más estable en comparación con etapas previas. En este marco, los plazos fijos tienden a posicionarse cerca de un punto de equilibrio en términos reales.

Las colocaciones realizadas mediante canales electrónicos, al contar con tasas algo más altas, logran un desempeño más favorable frente al avance del costo de vida en el corto plazo.

Aunque la diferencia puede ser acotada, la posibilidad de renovar periódicamente el capital junto con los intereses permite sostener un rendimiento acumulado. Por eso, seguir la evolución de las tasas y ajustar la estrategia de ahorro es muy importante para preservar el poder adquisitivo.