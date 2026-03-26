26 de marzo de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.300.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Las colocaciones a corto plazo permiten anticipar ingresos en pocas semanas.

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Las alternativas digitales

Las alternativas digitales, al presentar tasas levemente superiores, muestran un comportamiento más favorable.

  • Un depósito de $1.300.000 a 30 días permite calcular con precisión el retorno esperado.
  • Los intereses dependen del canal elegido para realizar la colocación.
  • Las tasas digitales suelen ofrecer una leve ventaja frente a las sucursales.
  • En un contexto de menor inflación, estas inversiones buscan sostener el valor del ahorro.

Invertir $1.300.000 en un plazo fijo durante marzo de este año permite acceder a una rentabilidad que se puede saber desde el inicio entrando a las páginas de los bancos relacionadas con esta inversión. Este instrumento continúa siendo una opción frecuente entre quienes priorizan seguridad y previsibilidad en sus decisiones financieras.

Una herramienta útil para administrar gastos y obtener reintegros.
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El escenario económico actual, con una desaceleración en la suba de precios y tasas relativamente estables, favorece el uso de colocaciones a corto plazo como herramienta para organizar el dinero y proyectar ingresos. Las diferencias entre bancos y canales de operación inciden directamente en el resultado final, ya que las tasas pueden variar y generar cambios en los intereses obtenidos al vencimiento.

banco nacion

Cuánto ganas por depositar $1.300.000 en un plazo fijo según el banco

Si se colocan $1.300.000 a 30 días en una sucursal bancaria, como en el Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $21.904,11. De esta forma, el monto total al finalizar el período asciende a $1.321.904,11.

Por otro lado, al inclinarse por canales electrónicos, las tasas suelen ser algo más competitivas. Con una TNA del 22,00% y una TEA del 24,36%, los intereses llegan a $23.506,85, lo que eleva el total a $1.323.506,85 al vencimiento.

Esta diferencia se explica por la estrategia de las entidades financieras de fomentar el uso de plataformas digitales, donde los costos operativos son menores y permiten ofrecer mejores condiciones.

Plazos fijos

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones para comienzos de 2026 ubican la inflación mensual cerca del 2%, lo que configura un escenario más estable frente a períodos anteriores. En este marco, los plazos fijos tienden a alinearse con la evolución de los precios, acercándose a un equilibrio en términos reales.

Las alternativas digitales, al presentar tasas levemente superiores, muestran un comportamiento más favorable frente al avance del costo de vida en el corto plazo.

Aunque la diferencia puede ser reducida, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener un rendimiento acumulado a lo largo del tiempo. Por eso, monitorear la evolución de las tasas y ajustar la estrategia resulta fundamental para preservar el poder adquisitivo.

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