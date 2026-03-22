Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.200.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Elegir la modalidad adecuada puede mejorar el resultado final.
Banco Nación
Un depósito de $1.200.000 a 30 días permite proyectar con precisión el rendimiento.
Los intereses varían según si la operación se realiza en sucursal o por canales digitales.
Las tasas electrónicas suelen ser más competitivas que las presenciales.
En un contexto de inflación más baja, estos instrumentos buscan preservar el valor del dinero.
Invertir $1.200.000 en un plazo fijo durante marzo es una forma de obtener una ganancia previsible en un período corto. Este tipo de colocación continúa siendo una alternativa elegida por quienes buscan estabilidad sin asumir riesgos altos. Mientras hay un contexto donde la inflación tiene altibajos pero se sostiene en torno al 2% y las tasas se mantienen relativamente estables, los depósitos a 30 días vuelven a posicionarse como una herramienta útil para organizar el ahorro.
La rentabilidad final depende, en gran medida, del canal elegido para realizar la operación. Los bancos ofrecen diferentes condiciones según se trate de una gestión en sucursal o mediante plataformas digitales, lo que impacta directamente en los intereses obtenidos.
Cuánto ganas por depositar $1.200.000 en un plazo fijo según el banco
Si se colocan $1.200.000 a 30 días en una sucursal bancaria, como en el Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $20.219,18. De esta manera, el monto total al vencimiento asciende a $1.220.219,18.
Por otro lado, al realizar la inversión a través de canales electrónicos, las tasas suelen ser más altas. Con una TNA del 23,00% y una TEA del 25,59%, los intereses llegan a $22.684,93, lo que eleva el total a $1.222.684,93 al finalizar el plazo.
Esta diferencia se explica por la política de las entidades financieras de incentivar el uso de herramientas digitales, donde los costos operativos son menores y se trasladan mejores condiciones a los usuarios.
Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación
Las estimaciones para el inicio de 2026 ubican la inflación mensual cerca del 2%, lo que refleja un contexto más estable en comparación con períodos anteriores. En este escenario, los plazos fijos tienden a acercarse a un punto de equilibrio en términos reales.
Las colocaciones realizadas mediante canales electrónicos, al contar con tasas algo superiores, logran un desempeño más favorable frente al avance del costo de vida en el corto plazo.
Aunque la diferencia puede ser ajustada, la opción de renovar periódicamente el capital junto con los intereses permite sostener un rendimiento acumulado. Por eso, seguir la evolución de las tasas y ajustar la estrategia de ahorro resulta clave para preservar el poder adquisitivo.