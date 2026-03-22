Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.200.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Invertir $1.200.000 en un plazo fijo durante marzo es una forma de obtener una ganancia previsible en un período corto. Este tipo de colocación continúa siendo una alternativa elegida por quienes buscan estabilidad sin asumir riesgos altos. Mientras hay un contexto donde la inflación tiene altibajos pero se sostiene en torno al 2% y las tasas se mantienen relativamente estables, los depósitos a 30 días vuelven a posicionarse como una herramienta útil para organizar el ahorro.

Comercios, supermercados y hasta transporte: así podés aprovechar los descuentos de Cuenta DNI en el final de marzo 2026

La rentabilidad final depende, en gran medida, del canal elegido para realizar la operación. Los bancos ofrecen diferentes condiciones según se trate de una gestión en sucursal o mediante plataformas digitales, lo que impacta directamente en los intereses obtenidos.

Si se colocan $1.200.000 a 30 días en una sucursal bancaria, como en el Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $20.219,18. De esta manera, el monto tota l al vencimiento asciende a $1.220.219,18.

A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota.

Por otro lado, al realizar la inversión a través de canales electrónicos , las tasas suelen ser más altas. Con una TNA del 23,00% y una TEA del 25,59%, los intereses llegan a $22.684,93, lo que eleva el total a $1.222.684,93 al finalizar el plazo.

Esta diferencia se explica por la política de las entidades financieras de incentivar el uso de herramientas digitales , donde los costos operativos son menores y se trasladan mejores condiciones a los usuarios.

banco nacion

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las estimaciones para el inicio de 2026 ubican la inflación mensual cerca del 2%, lo que refleja un contexto más estable en comparación con períodos anteriores. En este escenario, los plazos fijos tienden a acercarse a un punto de equilibrio en términos reales.

Las colocaciones realizadas mediante canales electrónicos, al contar con tasas algo superiores, logran un desempeño más favorable frente al avance del costo de vida en el corto plazo.

Aunque la diferencia puede ser ajustada, la opción de renovar periódicamente el capital junto con los intereses permite sostener un rendimiento acumulado. Por eso, seguir la evolución de las tasas y ajustar la estrategia de ahorro resulta clave para preservar el poder adquisitivo.