Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.500.000 pesos a 30 días en marzo 2026 Las colocaciones a corto plazo permiten anticipar ingresos en pocas semanas. Elegir el canal adecuado puede mejorar el resultado final. Por + Seguir en







Al realizar la operación mediante canales electrónicos, las tasas suelen ser más altas.

Un depósito de $1.500.000 a 30 días permite calcular con precisión el retorno.

Los intereses cambian según el canal utilizado para realizar la operación.

Las tasas digitales suelen ofrecer mejores rendimientos que las presenciales.

Con la inflación en porcentajes cercanos al 2%, estas colocaciones buscan sostener el valor del dinero. Invertir $1.500.000 en un plazo fijo durante marzo permite obtener una ganancia conocida desde el inicio gracias a la información que se puede consultar en la página de los bancos donde se quiera realizar esta inversión. Este tipo de instrumento continúa siendo una alternativa frecuente para quienes priorizan previsibilidad en sus decisiones financieras.

En el escenario actual, con una desaceleración en el ritmo de aumento de precios y tasas que se mantienen relativamente estables, los depósitos a corto plazo vuelven a ganar protagonismo entre las opciones de ahorro más conservadoras. Además, el rendimiento final depende de las condiciones que ofrece cada banco y del canal elegido para concretar la operación, ya que existen diferencias en las tasas que impactan directamente en el resultado.

pesos plazo fijo freepik Cuánto ganas por depositar $1.500.000 en un plazo fijo según el banco Si se colocan $1.500.000 a 30 días en una sucursal bancaria, como en el Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $25.273,97. De esta forma, el monto total al vencimiento asciende a $1.525.273,97.

En cambio, al realizar la operación mediante canales electrónicos, las tasas suelen ser más altas. Con una TNA del 23,00% y una TEA del 25,59%, los intereses llegan a $28.356,16, lo que eleva el total a $1.528.356,16 al finalizar el plazo.

Esta diferencia responde a la política de las entidades financieras de incentivar el uso de plataformas digitales, donde reducen costos operativos y trasladan mejores condiciones a los usuarios.

banco nacion Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación Las proyecciones para el inicio de 2026 ubican la inflación mensual en torno al 2%, lo que marca un escenario más moderado. En este contexto, los plazos fijos tienden a posicionarse cerca de un punto de equilibrio frente a la evolución del costo de vida. Las colocaciones realizadas por medios electrónicos, al contar con tasas algo más altas, logran un desempeño más favorable frente al avance de los precios en el corto plazo. Por otro lado, si bien esa diferencia puede ser limitada, la posibilidad de renovar cada mes el capital junto con los intereses permite sostener un rendimiento acumulado a lo largo del tiempo. Por eso, seguir de cerca la evolución de las tasas y ajustar la estrategia resulta clave para preservar el poder adquisitivo.