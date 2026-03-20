20 de marzo de 2026 Inicio
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Así es el descuento particular de Cuenta DNI para viajar en transporte público en marzo 2026

La billetera digital suma beneficios en distintos rubros. Los usuarios pueden acceder a reintegros y rebajas pagando con el celular.

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El tope de devolución es de hasta $10.000 por mes por tarjeta.

El tope de devolución es de hasta $10.000 por mes por tarjeta.

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  • Cuenta DNI suma en marzo beneficios con pagos sin contacto mediante tecnología NFC en distintos rubros.
  • El transporte público en el AMBA tiene reintegro del 100% del pasaje, con tope de $10.000 mensuales por tarjeta.
  • En Coto hay 30% de descuento los jueves sin tope usando pagos sin contacto.
  • También hay promociones en gastronomía, Movistar Arena y Starbucks con distintos niveles de ahorro.

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia incorporó nuevas promociones que permiten ahorrar en gastos cotidianos, incluyendo el transporte público y las compras en supermercados como Coto. Estas iniciativas están vinculadas al uso de pagos sin contacto desde el celular.

Los bancos buscan incentivar el uso de herramientas digitales.
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El programa suma beneficios en distintos rubros, con reintegros y descuentos que se aplican al pagar con tecnología NFC. De esta manera, los usuarios pueden reducir gastos tanto en viajes diarios como en consumos en comercios adheridos durante marzo.

Cuenta DNI
Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

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Cómo es la promoción en transporte público que tiene Cuenta DNI en marzo 2026

Uno de los beneficios más destacados es el reintegro total del valor del pasaje en transporte público. La promoción alcanza a viajes en subte, premetro y colectivos adheridos del AMBA. El descuento es del 100% y se aplica todos los días al pagar con tarjetas Visa Débito del Banco Provincia asociadas al celular mediante NFC. El tope de devolución es de hasta $10.000 por mes por tarjeta.

Esta modalidad permite viajar sin pagar el psaje dentro del límite establecido, siempre que el pago se realice con el sistema sin contacto desde el teléfono.

cuenta dni

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026

Además del beneficio en transporte, la aplicación suma otras promociones importantes durante el mes. En Coto hay un 30% de descuento todos los jueves sin límite de reintegro, utilizando pagos sin contacto. El ahorro se aplica directamente al momento de pagar en caja. También se incluye un 10% de devolución en locales gastronómicos del Movistar Arena, con un tope mensual de $5.000 por tarjeta. En cafeterías, se suma un 20% de descuento diario en productos seleccionados de Starbucks, abonando con la misma tecnología.

Desde el banco indicaron que estas promociones buscan incentivar el uso de pagos digitales y ofrecer herramientas para reducir el impacto de los gastos diarios.

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