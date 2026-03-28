Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.080.000 pesos a 30 días en marzo 2026 Las colocaciones a corto plazo permiten anticipar ingresos en pocas semanas. Por + Seguir en







Las condiciones que ofrecen los bancos varían según el canal utilizado.

Un depósito de $1.080.000 a 30 días permite proyectar con claridad la ganancia.

Los intereses dependen del canal elegido para realizar la colocación.

Las tasas digitales suelen ubicarse por encima de las presenciales.

Con inflación más controlada, estas opciones buscan mantener el valor del ahorro. Invertir $1.080.000 en un plazo fijo durante el mes de marzo permite acceder a un rendimiento que se puede saber desde el inicio. Este instrumento continúa siendo una alternativa habitual para quienes prefieren realizar estas inversiones priorizando seguridad y previsibilidad en sus decisiones financieras.

El contexto económico actual, con una desaceleración en el ritmo de aumento de precios y tasas que se mantienen relativamente estables, favorece el uso de depósitos a corto plazo como herramienta para organizar el dinero. Las condiciones que ofrecen los bancos varían según el canal utilizado, lo que impacta directamente en los intereses generados. Esta diferencia puede ser clave al momento de elegir dónde realizar la inversión.

Dinero1 Cuánto ganas por depositar $1.080.000 en un plazo fijo según el banco Si se colocan $1.080.000 a 30 días en una sucursal bancaria, como en el Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $18.197,26. De este modo, el monto total al vencimiento asciende a $1.098.197,26.

Por otro lado, al optar por canales electrónicos, las tasas suelen ser más competitivas. Con una TNA del 22,00% y una TEA del 24,36%, los intereses llegan a $19.528,77, lo que eleva el total a $1.099.528,77 al finalizar el plazo.

Esta diferencia responde a la estrategia de las entidades financieras de fomentar el uso de plataformas digitales, donde los costos operativos son menores y se trasladan mejores condiciones a los usuarios.

Banco Nación El beneficio a jubilados es a través de la app Modo de Banco Nación. Redes Sociales Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación Las proyecciones para comienzos de 2026 ubican la inflación mensual cerca del 2%. En este contexto, los plazos fijos tienden a posicionarse cerca de un equilibrio frente a la evolución de los precio y en particular, las opciones digitales, al ofrecer tasas algo superiores, muestran un rendimiento más favorable en el corto plazo frente al avance del costo de vida. Aunque el margen puede ser reducido, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. Por eso, seguir la evolución de las tasas y ajustar la estrategia resulta fundamental para preservar el poder adquisitivo.