29 de marzo de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.020.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Las colocaciones a corto plazo permiten anticipar ingresos en pocas semanas.

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Este tipo de inversión sigue siendo una alternativa elegida por quienes buscan previsibilidad sin asumir grandes riesgos.

Este tipo de inversión sigue siendo una alternativa elegida por quienes buscan previsibilidad sin asumir grandes riesgos.

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  • Un depósito de $1.020.000 a 30 días permite estimar con precisión la rentabilidad.
  • Los intereses dependen del canal elegido para constituir la inversión.
  • Las opciones digitales suelen ofrecer tasas más convenientes.
  • Con inflación más moderada, estos instrumentos apuntan a sostener el valor del dinero.

Colocar $1.020.000 en un plazo fijo antes de que termine el mes de marzo, permite conocer de antemano el rendimiento que se obtendrá al finalizar el período. Este tipo de inversión sigue siendo una alternativa elegida por quienes buscan previsibilidad sin asumir grandes riesgos.

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En un contexto económico con menor presión inflacionaria y tasas relativamente estables, los depósitos a corto plazo vuelven a ubicarse como una herramienta útil para organizar el ahorro y proyectar ingresos. Las diferencias entre bancos y canales de operación impactan directamente en los resultados, ya que determinan el nivel de intereses que se perciben al vencimiento.

Banco Nación con Modo
Durante toda la promoción, una persona puede ahorrar hasta $48.000, mientras que en un hogar con dos titulares el ahorro puede llegar a $96.000.

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Cuánto ganas por depositar $1.020.000 en un plazo fijo según el banco

Si se invierten $1.020.000 a 30 días en una sucursal bancaria, como en el Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $17.186,30. De esta manera, el monto total al finalizar el plazo asciende a $1.037.186,30.

En el caso de optar por canales electrónicos, las tasas suelen ser algo más elevadas. Con una TNA del 22,00% y una TEA del 24,36%, los intereses llegan a $18.443,84, lo que eleva el total a $1.038.443,84 al vencimiento.

Esta diferencia responde a la estrategia de las entidades financieras de impulsar el uso de plataformas digitales, donde reducen costos operativos y trasladan mejores condiciones a los usuarios.

Dinero1

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las estimaciones para comienzos del año ubican la inflación mensual cerca del 2%, lo que configura un escenario más estable que favorece este tipo de depósitos. En este marco, los plazos fijos tienden a ubicarse cerca de un punto de equilibrio en términos reales. Las colocaciones realizadas mediante canales electrónicos, al ofrecer tasas algo superiores, muestran un desempeño más favorable frente al avance del costo de vida en el corto plazo.

Aunque el margen puede ser reducido, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener un rendimiento acumulado. Por eso, seguir la evolución de las tasas y ajustar la estrategia resulta clave para preservar el poder adquisitivo.

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