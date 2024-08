Pese a caída de acciones y suba de riesgo país, el Gobierno descarta cambios: "Nada de eso afecta nuestro rumbo"

El vocero presidencial Manuel Adorni no se mostró preocupado ante el derrumbe generalizado de las bolsas en el mundo, que impacta directamente en el mercado y los índices locales. "Nosotros tenemos claro dónde está la solución de la Argentina", sostuvo.

"Todos estamos mirando lo que pasa en el mundo, siempre lo miramos, no nos es ajeno, menos aún en una Argentina que quiere estar cada vez más incorporada al mundo moderno. De todas maneras, nosotros tenemos claro lo que estamos haciendo y nada de eso va a afectar nuestro camino ", definió el portavoz.

Adorni aclaró que esto "no quita que miremos con atención eventos que no se daban desde hace mucho tiempo, como la caída de la Bolsa en Japón, que no se daba, entiendo, desde 1987".

"Nosotros tenemos claro dónde está la solución de la Argentina y dónde está nuestra tranquilidad, que es básicamente en las cuentas públicas y en demostrar todos los días que la inflación está bajando y que queremos llevar al país por un camino de seriedad y hacer un país normal", concluyó.

Embed - LAS ACCIONES ARGENTINAS se DESPLOMAN tras la CAÍDA en ASIA

El detonante fue un informe sobre el empleo en EEUU publicado el viernes que hizo caer las acciones y los rendimientos de los bonos en Wall Street. La tasa de desempleo estadounidense subió en julio más de lo previsto, hasta el 4,3%. Es la tasa de paro más alta en el país desde octubre de 2021.

A raíz de esta publicación, los rendimientos de la deuda pública cayeron con fuerza, y analistas aseguran que esto es un presagio de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) podría recortar sus tasas más drásticamente de lo esperado.

En Europa, las principales bolsas abrieron a la baja, lastradas principalmente por los valores bancarios y tecnológicos, siguiendo los desplomes registrados horas antes en Asia. Frankfurt perdía más de 3% poco después de la apertura, París cayó 2,6% y Londres 2,3%. Madrid cedió un 2,8% y Milán se desplomó un 4%.

El Nikkei 225, principal índice japonés que ya había caído un 5,8% el viernes, perdió un 12,4% o 4.451,28 puntos el lunes para cerrar en 31.458,42 puntos batiendo su récord de pérdidas, que se remontaba al desplome bursátil de octubre de 1987.

Taiwán cayó más de un 8% y Seúl más de un 9%. Las bolsas chinas cayeron más moderadamente: el índice Hang Seng de Hong Kong cedió un 2,13% en las últimas operaciones. El índice compuesto de Shanghái cayó un 1,54% y el de Shenzhen un 1,85%.