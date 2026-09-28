La virgen de la tosquera representará a la Argentina en los premios Oscar 2027 Fue anunciado este lunes por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. La película de terror está dirigida por Laura Casabé y basada en dos cuentos de Mariana Enríquez. Agregar C5N en









La protagonista de La virgen de la tosquera es Natalia, una adolescente de Ituzaingó que terminó el secundario.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina (AACCA) anunció este lunes en un evento en ArtHaus Central que la película que representará a Argentina para Mejor película internacional en la 99° edición de los premios Oscar será La virgen de la tosquera, el film de terror dirigido por Laura Casabé y basada en dos cuentos de Mariana Enríquez.

La ceremonia donde se anunció la elección fue conducida por el actor Juan Minujín, integrante de la Comisión Directiva de la Academia. Participaron figuras del sector audiovisual, entre ellas Daniel Pensa, vicepresidente segundo de la entidad, y Pablo Ingercher, secretario.

La historia representada en la película está basada en los cuentos El carrito y La Virgen de la tosquera, que aparecen en el libro Los peligros de fumar en la cama (Emecé, 2009). La protagonista es Natalia, una adolescente que vive en Ituzaingó durante 2001, aunque la película fue filmada principalmente en Mendoza.

La joven tiene poderes sobrenaturales que está descubriendo cómo usar mientras lidia con sus últimos dramas de la adolescencia, como sus primeras experiencias sexuales y decepciones amorosas. El film obtuvo cuatro premios en el BAFICI, una mención en Leeds y el premio a la Mejor Fotografía en Sitges.

El guion está escrito por Benjamín Naishtat, con colaboración de Fernando Krapp y Patricio Vega. El elenco está compuesto por Dolores Oliverio (Natalia), Isabel Bracamonte y Candela Flores (Josefina y Mariela, amigas de Natalia), Agustín Sosa (Diego, interés amoroso de Natalia), Fernanda Echevarría (Silvia, interés amoroso de Diego) y Luisa Merelas (Rita, abuela de Natalia).

Qué películas no fueron elegidas por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina Además del film de Casabé, las otras opciones que barajó la AACCA fueron dos documentales: El partido, dirigido por Juan Cabral y Santiago Franco, y Nuestra tierra, dirigido por Lucrecia Martel; y la adaptación de una obra teatral: Parque Lezama, dirigida por Juan José Campanella. La AACCA se fundó en 2004, está presidida por Hernán Findling hasta 2027 y agrupa a 480 artistas, técnicos y profesionales. Cuándo se conocerán las nominaciones a los premios Oscar 2027 La Academia de Hollywood anunciará las películas finalistas (shorlists) el 15 de diciembre y el 21 de enero publicará la lista oficial de producciones nominadas en todas las categorías. La entrega de las estatuillas se realizará el 14 de marzo.