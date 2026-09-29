El Gobierno designó a Adolfo Cambiaso como embajador internacional del deporte argentino

El polista de 51 años recibió la categoría de forma protocolar para promocionar las actividades deportivas como "plataforma para fortalecer la imagen y el posicionamiento internacional" del país.

El Gobierno le otorgó la categoría protocolar de embajador extraordinario y plenipotenciario al polista Adolfo Cambiaso con el objetivo de promocionar el deporte argentino , especialmente el polo, como "plataforma para fortalecer la imagen y el posicionamiento internacional" del país.

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La medida se implementó a través del Decreto 1116/2026 , publicado este martes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el canciller, Pablo Quirno .

Según repasa el texto, la iniciativa fue establecida en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y ostentará el cargo de manera ad honorem mientras dure la medida.

El Poder Ejecutivo explicó que su designación como representante se da en el marco de un interés por “promover las actividades económicas vinculadas al deporte argentino”, por su potencial para contribuir a las exportaciones de bienes y servicios, generar “oportunidades de negocios” y desarrollar el turismo.

El decreto remarca que el deporte "constituye una plataforma para fortalecer la imagen y el posicionamiento internacional de la Argentina , al proyectar el talento y la excelencia deportiva nacional y contribuir a la promoción de su oferta exportable y de sus atractivos turísticos".

El texto destaca además que la Argentina posee una "sólida tradición y prestigio internacional" en el deporte y sostuvo que el polo local ocupa un lugar destacado en el ámbito mundial. "Constituye una expresión de esa tradición, con potencial para contribuir a la promoción de bienes, servicios y experiencias turísticas vinculados con esta disciplina", continuó.

En este marco, el Gobierno consideró que Cambiaso cuenta con una "extensa y destacada" trayectoria deportiva que lo coloca entre los principales referentes del polo argentino en el mundo. "Sus méritos deportivos y su proyección internacional lo convierten en una figura idónea para contribuir a la difusión de los valores del deporte argentino y al fortalecimiento de la presencia del país en el exterior", sostuvo.

Este martes, en la antesala de su viaje a Francia, Milei encabeza una ceremonia en el Palacio Libertad en la que se le otorgará una distinción de ciudadano ilustre a Cambiaso. La entrega estará a cargo de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires y acompañarán al Presidente el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el recinto porteño, Pilar Ramírez.

A finales del año pasado, el mandatario recibió en la Casa Rosada a Cambiasso y a su esposa, María Vázquez, en una reunión en la que también estuvieron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, entre otros funcionarios.