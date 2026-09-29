29 de septiembre de 2026 Inicio
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ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de productos de limpieza

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica detectó que los artículos desinfectantes y otros domisanitarios no se encontraban debidamente inscriptos, lo que los convierte en potencialmente peligrosos para los usuarios.

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ANMAT detectó que la marca no se encontraba debidamente registrada.

ANMAT detectó que la marca no se encontraba debidamente registrada.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización, publicidad y distribución en todo el país de productos de limpieza, desinfectantes y otros domisanitarios de una reconocida marca tras detectar que no se encuentran debidamente inscriptos.

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La medida se implementó a través de la Disposición 6173/2026 del organismo, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su subadministrador, Gabriel Leonardo Barbagallo.

Se trata de la marca B&T Química, cuyos productos se promocionaban y comercializaban en su página web, en redes sociales y en plataformas de venta digital, donde se ofrecían productos desinfectantes, limpiadores y aromatizantes.

B&T Química ofrece sus productos a través de internet.

B&T Química ofrece sus productos a través de internet.

ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de productos de limpieza: los motivos

Según repasa la resolución, el Servicio de Domisanitarios del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) recibió una denuncia sobre la venta de los productos no registrados de B&T Química.

La empresa responsable fue intimada al respecto y declaró que estaba llevando adelante las acciones correspondientes para regularizar la situación de los productos en cuestión. Pese a esto, dado que que tanto los establecimientos como los productos domisanitarios deben contar con las correspondientes habilitaciones y registros para poder ser comercializados, se sugirió la prohibición de su venta.

Ante esto, ANMAT, a fin de proteger a eventuales usuarios del producto involucrado, ya que se trata de productos domisanitarios no inscriptos el organismo, por lo que se desconocen las condiciones de manufactura y formulación y no puede garantizarse la calidad, seguridad y eficacia, prohibió la comercialización de todos los artículos de B&T QUímica hasta tanto se encuentren debidamente inscriptos.

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