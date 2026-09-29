ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de productos de limpieza La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica detectó que los artículos desinfectantes y otros domisanitarios no se encontraban debidamente inscriptos, lo que los convierte en potencialmente peligrosos para los usuarios. Por Agregar C5N en









ANMAT detectó que la marca no se encontraba debidamente registrada.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización, publicidad y distribución en todo el país de productos de limpieza, desinfectantes y otros domisanitarios de una reconocida marca tras detectar que no se encuentran debidamente inscriptos.

La medida se implementó a través de la Disposición 6173/2026 del organismo, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su subadministrador, Gabriel Leonardo Barbagallo.

Se trata de la marca B&T Química, cuyos productos se promocionaban y comercializaban en su página web, en redes sociales y en plataformas de venta digital, donde se ofrecían productos desinfectantes, limpiadores y aromatizantes.

B&T Química ofrece sus productos a través de internet. Redes sociales ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de productos de limpieza: los motivos Según repasa la resolución, el Servicio de Domisanitarios del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) recibió una denuncia sobre la venta de los productos no registrados de B&T Química.

La empresa responsable fue intimada al respecto y declaró que estaba llevando adelante las acciones correspondientes para regularizar la situación de los productos en cuestión. Pese a esto, dado que que tanto los establecimientos como los productos domisanitarios deben contar con las correspondientes habilitaciones y registros para poder ser comercializados, se sugirió la prohibición de su venta.

Ante esto, ANMAT, a fin de proteger a eventuales usuarios del producto involucrado, ya que se trata de productos domisanitarios no inscriptos el organismo, por lo que se desconocen las condiciones de manufactura y formulación y no puede garantizarse la calidad, seguridad y eficacia, prohibió la comercialización de todos los artículos de B&T QUímica hasta tanto se encuentren debidamente inscriptos.