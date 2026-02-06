6 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Polémica en el INDEC: los insólitos productos que se usan para medir la inflación

El organismo realiza el cálculo del IPC en base a la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2004/2005, que mantienen rubros y servicios en desuso. El Gobierno decisión postergar su actualización, hecho que desencadenó una fuerte interna y la renuncia de su titular Marco Lavagna.

Por

El martes se conocerá el dato de inflación de enero. 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dará a conocer el martes el dato de inflación de enero, el cual se seguirá calculando en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2004/2005 realizada hace más de 20 años, que incluye insólitos rubros y servicios, algunos ya en desuso.

Domingo Felipe Cavallo, exministro de Economía.
Te puede interesar:

Cambios en INDEC: Cavallo advirtió que la intolerancia del Gobierno genera "daños autoinfligidos"

En este marco, el Gobierno decidió postergar la actualización de la ENGHo (se iba a utilizar la realizada en 2014/2015) y desató un escándalo dentro del instituto, que terminó con la renuncia de su titular Marco Lavagna y llevó a que el ministro de Economía, Luis Caputo, saliera a brindar una serie de entrevistas donde aclaró los motivos de no modificar el cálculo para la inflación, pese a que era uno de los requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) establecidos en el acuerdo firmado en abril de 2025.

“Los productos más insólitos que utiliza el Gobierno para medir la inflación, que están en la canasta 2004. Básicamente son alquileres de VHS, equipos de Fax, reproductor portátil MP3, el costo del CD/DVD”, señaló en Mañanas Argentinas el periodista de C5N Guido Agostinelli.

inflación rubros más insólitos.

Los servicios mencionados presentan un fuerte contraste con lo que los argentinos utilizan en 2026: Wifi, telefonía móvil, plataformas de streaming, aplicaciones de transporte y TelePase, entre otros.

El detalle a tener en cuenta es que con la nueva actualización del índice, los servicios públicos de agua, luz y electricidad iban a tener una mayor ponderación en el cálculo del IPC, en tiempos donde el Ejecutivo lleva a cabo una fuerte quita de subsidios en las boletas.

Cómo es el nuevo índice del Indec para medir la inflación que el Gobierno decidió no implementar

El rediseño del nuevo índice para medir la inflación incorporaba la Clasificación del Consumo Individual por Finalidad (Coicop) 2018, ampliaba a 13 las divisiones que componen el relevamiento, incluida la de seguros y servicios financieros, y actualizaba las ponderaciones a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018.

En este marco, el titular del Palacio de Hacienda explicó en una entrevista con Radio Rivadavia que Lavagna "renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marco tenía como fecha implementarlo ahora, y con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estuviese totalmente consolidado".

El nuevo índice iba a tener un ajuste en sus rubros y una ponderación mayor en los bienes y servicios, que ahora es de 9,44% a nivel nacional, e iba a escalar al 14,5%. En el segmento de alimentos y bebidas no alcohólicas, que hasta el momento tiene una ponderación de 26,96%, con el nuevo índice iba a pasará a tener una valoración del 22,7%.

En rubro transporte, la ponderación iba a subir del 11% al 14,3%. Mientras que salud pasaba del 8,03% al 6,4%. Comunicación, finalmente, escalaba del 2,83% al 5,2% por la injerencia del consumo de internet, las plataformas y teléfonos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Luis Caputo y Marco Lavagna.

Caputo: "Marco Lavagna se fue en términos amigables"

El daño colateral que dejó la renuncia de Marcos Lavagna. 

¿Cómo impacta en el Gobierno la salida de Marco Lavagna del INDEC?

El Ministro de Economía adelantó que el IPC de enero sería de 2,5%. 

Cómo es el nuevo índice del Indec para medir la inflación que el Gobierno decidió no implementar

play

Cómo podría impactar en la economía la postergación del nuevo índice de inflación

Se espera que la inflación se conozca el 10 de febrero.

Tras la renuncia de Lavagna y la polémica en INDEC, cuándo se conoce el índice de inflación de enero

El Gobierno dispuso a Pedro Lines como el nuevo director del Indec.

Adorni se refirió a la renuncia de Marco Lavagna: "Teníamos diferencias de criterios"

Rating Cero

Se separó Ricardo Centurión.

Ricardo Centurión se habría separado de su novia para volver con su ex

Rosa Rodríguez ganó el mayor premio de Pasapalabra

Quién es Rosa Rodríguez, la argentina que se hizo millonaria en Pasapalabra

Pese a estar separados, hay una modelo que no le gusta nada a Evangelina.

Quién es la ex de Martín Demichelis que llena de furia a Evangelina Anderson

Ahora llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 2017 que fue un éxito en los cines en su lanzamiento y ahora es tendencia en este sitio web, se trata de Invierno con la realeza.
play

Invierno con la realeza es la película romántica que llegó a Netflix y es furor: de qué se trata

Marvel Studios sigue preparando el terreno para su próxima gran etapa, conocida por muchos como la “Saga Mutante”, y los rumores sobre nuevos fichajes no paran de surgir.

Nueva sorpresa: quién es el actor de Stranger Things que estaría en la mira de Marvel

Llegó a la gran N roja.
play

La Ciudad de los Sueños llegó a Netflix y rápidamente se convirtió en tendencia: de qué se trata

últimas noticias

Se separó Ricardo Centurión.

Ricardo Centurión se habría separado de su novia para volver con su ex

Hace 10 minutos
Cuál es el origen de la tradición de intercambiar anillos de boda y cuál es la razón actual

Esta joven pareja se estaba casando pero al momento de dar el sí, faltaban las alianzas: como fue el momento que se viralizó

Hace 13 minutos
El diagnóstico inesperado que recibió el hombre que tenía problemas para ir al baño

Sentía un dolor constante y cuando fue a la guardia no podían creer lo que mostró la radiografía: ¿qué tenía?

Hace 20 minutos
Cómo reacciona el cuerpo a la falta de comida y cuál es su impacto en la salud. 

Esto le pasa al cuerpo cuando dejamos de comer: hay que prestar mucha atención

Hace 21 minutos
Rosa Rodríguez ganó el mayor premio de Pasapalabra

Quién es Rosa Rodríguez, la argentina que se hizo millonaria en Pasapalabra

Hace 26 minutos