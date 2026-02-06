Polémica en el INDEC: los insólitos productos que se usan para medir la inflación

El organismo realiza el cálculo del IPC en base a la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2004/2005, que mantienen rubros y servicios en desuso. El Gobierno decisión postergar su actualización, hecho que desencadenó una fuerte interna y la renuncia de su titular Marco Lavagna.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( Indec ) dará a conocer el martes el dato de inflación de enero, el cual se seguirá calculando en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2004/2005 realizada hace más de 20 años, que incluye insólitos rubros y servicios, algunos ya en desuso.

En este marco, el Gobierno decidió postergar la actualización de la ENGHo (se iba a utilizar la realizada en 2014/2015) y desató un escándalo dentro del instituto, que terminó con la renuncia de su titular Marco Lavagna y llevó a que el ministro de Economía, Luis Caputo, saliera a brindar una serie de entrevistas donde aclaró los motivos de no modificar el cálculo para la inflación, pese a que era uno de los requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) establecidos en el acuerdo firmado en abril de 2025.

“Los productos más insólitos que utiliza el Gobierno para medir la inflación, que están en la canasta 2004. Básicamente son alquileres de VHS, equipos de Fax, reproductor portátil MP3, el costo del CD/DVD”, señaló en Mañanas Argentinas el periodista de C5N Guido Agostinelli.

Los servicios mencionados presentan un fuerte contraste con lo que los argentinos utilizan en 2026: Wifi, telefonía móvil, plataformas de streaming, aplicaciones de transporte y TelePase , entre otros.

El detalle a tener en cuenta es que con la nueva actualización del índice, los servicios públicos de agua, luz y electricidad iban a tener una mayor ponderación en el cálculo del IPC, en tiempos donde el Ejecutivo lleva a cabo una fuerte quita de subsidios en las boletas.

Cómo es el nuevo índice del Indec para medir la inflación que el Gobierno decidió no implementar

El rediseño del nuevo índice para medir la inflación incorporaba la Clasificación del Consumo Individual por Finalidad (Coicop) 2018, ampliaba a 13 las divisiones que componen el relevamiento, incluida la de seguros y servicios financieros, y actualizaba las ponderaciones a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018.

En este marco, el titular del Palacio de Hacienda explicó en una entrevista con Radio Rivadavia que Lavagna "renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marco tenía como fecha implementarlo ahora, y con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estuviese totalmente consolidado".

El nuevo índice iba a tener un ajuste en sus rubros y una ponderación mayor en los bienes y servicios, que ahora es de 9,44% a nivel nacional, e iba a escalar al 14,5%. En el segmento de alimentos y bebidas no alcohólicas, que hasta el momento tiene una ponderación de 26,96%, con el nuevo índice iba a pasará a tener una valoración del 22,7%.

En rubro transporte, la ponderación iba a subir del 11% al 14,3%. Mientras que salud pasaba del 8,03% al 6,4%. Comunicación, finalmente, escalaba del 2,83% al 5,2% por la injerencia del consumo de internet, las plataformas y teléfonos.