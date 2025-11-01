Nuevas altas en las Becas Progresar de ANSES: cómo confirmar la inscripción

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué forma realizar este trámite.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó cómo confirmar la inscripción a las nuevas altas en las Becas Progresar , luego de la aprobación por parte de la Secretaría de Educación. En ese sentido, los postulantes ya pueden verificar si fueron incorporados al sistema.

Como los pagos de Anses se realizan a mes vencido, es necesario solicitar la certificación correspondiente a octubre de 2025.

El programa Progresar consta de cuatro tipos de becas, adaptadas según la edad de los solicitantes

Si al generar el comprobante aparece la leyenda “Registra liquidaciones de Progresar” en color rojo, significa que la persona fue dada de alta y que su primer cobro será durante noviembre.

El trámite es gratuito y puede hacerse desde el sitio Mi Anses seleccionando la opción Certificación Negativa.

La Certificación Negativa es un documento que emite Anses y confirma si una persona percibe o no beneficios del Estado nacional . En el caso de las Becas Progresar, permite saber con antelación si el alta fue procesada, incluso antes de que figure en el portal del programa del Ministerio de Capital Humano.

Becas Progresar ANSES La Administración Nacional de la Seguridad Social finalmente anunció la fecha en que los titulares de las Becas Progresar recibirán sus haberes. Freepik

Monto de las Becas Progresar de ANSES

El monto de las becas es de $35.000. Sin embargo, de esa cifra Anses retiene un 20% para los alumnos de nivel obligatorio (primario y secundario). En esos casos, el pago mensual es de $28.000, y el monto restante se acredita al cierre del ciclo lectivo tras la presentación del certificado de regularidad.

Los beneficiarios de nivel superior solo tienen esta retención durante su primer año dentro del programa.

Cuánto cobran los nuevos beneficiarios de las Becas Progresar de ANSES

Los estudiantes que resultaron adjudicados y comienzan a cobrar en noviembre recibirán un pago retroactivo por las cuotas no abonadas:

Primera convocatoria: ocho cuotas juntas

$280.000 si perciben el 100%.

$224.000 si se aplica la retención del 20%.

Segunda convocatoria: tres cuotas juntas