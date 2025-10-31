Ni aumento ni bono: el beneficios de ANSES para jubilados que les alivia el bolsillo en noviembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social relanzó un programa que ofrece reintegros en supermercados y comercios de todo el país. Por







Jubilados y pensionados pueden obtener reintegros extra con Banco Nación y Banco Galicia. Freepik

La Anses amplió su programa de descuentos y beneficios para jubilados y pensionados.

El plan incluye rebajas de entre 10% y 20% en cadenas de supermercados de alcance nacional.

Quienes cobren por Banco Nación o Banco Galicia acceden a reintegros adicionales.

Más de 7 millones de beneficiarios pueden aprovechar las promociones en noviembre. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el Ministerio de Capital Humano relanzaron en noviembre de 2025 el programa Beneficios ANSES, una iniciativa que busca aliviar el gasto mensual de los jubilados y pensionados mediante descuentos en comercios adheridos. A diferencia de un bono o un aumento, este plan impulsa el consumo y mejora el poder adquisitivo de los adultos mayores.

Beneficios ANSES 1 El programa Beneficios ANSES ofrece descuentos de hasta el 20% en supermercados y comercios. Freepik Qué es Beneficios ANSES El programa Beneficios ANSES permite acceder a rebajas del 10% al 20% en supermercados, farmacias y otros comercios seleccionados. La iniciativa está vigente en todo el país y alcanza a más de 7 millones de beneficiarios, entre jubilados y pensionados.

Las promociones son válidas sobre productos de consumo diario y están disponibles todos los días, sin necesidad de inscripción previa. Su objetivo principal es fortalecer el poder de compra de quienes cobran haberes por Anses, generando a la vez un impulso al comercio minorista.

Quiénes pueden acceder a Beneficios ANSES Pueden participar todos los jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través de Anses, sin importar el monto percibido. El programa también incluye a titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y beneficiarios de programas sociales. Para obtener los descuentos, los usuarios deben pagar sus compras con tarjetas de débito asociadas a cuentas Anses, de modo que la devolución se realice de forma automática en la misma cuenta bancaria.

Cómo acceder a Beneficios ANSES No es necesario registrarse: el sistema reconoce de manera automática las compras realizadas con tarjetas vinculadas a Anses. En algunos bancos, como el Banco Nación, los jubilados que usan BNA+ MODO pueden recibir un reintegro adicional del 5%. En tanto, quienes cobren por el Banco Galicia obtienen hasta un 25% de devolución y la posibilidad de financiar sus compras en tres cuotas sin interés. Estos beneficios se suman a los descuentos regulares del programa.

Comercios adheridos a Beneficios ANSES Entre las cadenas que forman parte del programa se encuentran Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Josimar, Carrefour y Día. Los descuentos varían según el comercio: del 10% al 20% en productos de todos los rubros, con o sin tope de reintegro. Beneficios ANSES 3 Más de 7 millones de beneficiarios acceden automáticamente al beneficio sin inscripción previa. Freepik La propuesta busca potenciar el consumo interno y ofrecer una herramienta concreta para que los adultos mayores mantengan su capacidad de compra frente a la inflación.