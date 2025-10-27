Últimos días para anotarse: cómo participar de la subasta de iPhone que organiza ARCA

En esta ocasión, la propuesta genera gran interés por tratarse de un producto emblemático, altamente demandado y asociado a innovación y prestigio.

ARCA (la ex AFIP) realizará un remate de estos dispositivos tan codiciados

Se acerca el cierre de una convocatoria que despertó la atención de muchos fanáticos de la tecnología: la subasta de iPhone organizada por ARCA entra en sus últimos días. Este evento, que combina el atractivo de los productos de alta gama con la dinámica competitiva de una puja abierta , ofrece la posibilidad de acceder a dispositivos de la marca Apple a precios muy por debajo de los del mercado.

La iniciativa busca fomentar la transparencia y el acceso a bienes de calidad mediante procesos de subasta pública, una modalidad que la ex-AFIP ha impulsado en distintos rubros en los últimos años. Con un límite de tiempo ya definido, la expectativa crece entre quienes planean aprovechar la oportunidad.

ARCA llevará a cabo una subasta de más de 100 iPhone 16 Pro y 16 Pro Max. El remate, organizado junto al Banco Ciudad, se desarrollará el próximo 30 de octubre , de 11:00 a 16:45 , y será completamente online. Los celulares, considerados de alta gama, tendrán precios de base que arrancarán en $350.000 .

En total, se ofrecerán 119 unidades divididas en nueve lotes, como parte del cronograma habitual de remates públicos que la agencia y el banco realizan de forma periódica.

Es importante remarcar que los dispositivos son nuevos, aunque no cuentan con garantía ni revisión técnica previa, por lo que los compradores deberán tener en cuenta estas condiciones al momento de participar.

Cómo anotarse en las subastas de ARCA

Quienes deseen participar en el remate de iPhones organizado por ARCA y el Banco Ciudad deberán cumplir con una serie de pasos sencillos para poder intervenir en la subasta de manera correcta.