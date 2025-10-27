27 de octubre de 2025 Inicio
Últimos días para anotarse: cómo participar de la subasta de iPhone que organiza ARCA

En esta ocasión, la propuesta genera gran interés por tratarse de un producto emblemático, altamente demandado y asociado a innovación y prestigio.

  • ARCA, junto al Banco Ciudad, realizará una subasta online el 30 de octubre de más de 100 iPhone 16 Pro y 16 Pro Max, con precios base desde $350.000.
  • Se ofrecerán 119 unidades repartidas en nueve lotes, dentro de los remates públicos periódicos de la agencia y el banco.
  • Los celulares son nuevos, pero no cuentan con garantía ni revisión técnica previa, por lo que los compradores deben considerar esto antes de participar.
  • Para pujar, los interesados deben registrarse en el sitio web, seleccionar el lote, depositar el 10% como garantía y participar en la subasta online durante el horario indicado.
Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  
ARCA modificó los planes de facilidades de pago para noviembre 2025: cómo cambió

Se acerca el cierre de una convocatoria que despertó la atención de muchos fanáticos de la tecnología: la subasta de iPhone organizada por ARCA entra en sus últimos días. Este evento, que combina el atractivo de los productos de alta gama con la dinámica competitiva de una puja abierta, ofrece la posibilidad de acceder a dispositivos de la marca Apple a precios muy por debajo de los del mercado.

La iniciativa busca fomentar la transparencia y el acceso a bienes de calidad mediante procesos de subasta pública, una modalidad que la ex-AFIP ha impulsado en distintos rubros en los últimos años. Con un límite de tiempo ya definido, la expectativa crece entre quienes planean aprovechar la oportunidad.

Cómo es la subasta de iPhone que tiene ARCA en el final de octubre 2025

afip subasta celulares
ARCA llevará a cabo una subasta de más de 100 iPhone 16 Pro y 16 Pro Max. El remate, organizado junto al Banco Ciudad, se desarrollará el próximo 30 de octubre, de 11:00 a 16:45, y será completamente online. Los celulares, considerados de alta gama, tendrán precios de base que arrancarán en $350.000.

En total, se ofrecerán 119 unidades divididas en nueve lotes, como parte del cronograma habitual de remates públicos que la agencia y el banco realizan de forma periódica.

Es importante remarcar que los dispositivos son nuevos, aunque no cuentan con garantía ni revisión técnica previa, por lo que los compradores deberán tener en cuenta estas condiciones al momento de participar.

Cómo anotarse en las subastas de ARCA

Quienes deseen participar en el remate de iPhones organizado por ARCA y el Banco Ciudad deberán cumplir con una serie de pasos sencillos para poder intervenir en la subasta de manera correcta.

  1. Registrarse como usuario en el sitio web oficial, completando los datos requeridos.

  2. Elegir el lote de interés y verificar detenidamente las condiciones de venta establecidas para cada uno.

  3. Realizar un depósito de garantía correspondiente al 10% del valor base del lote seleccionado, requisito indispensable para habilitar la participación.

  4. Sumarse a la puja online el día del remate, dentro del horario estipulado, para ofertar en tiempo real por los productos disponibles.

A partir de qué sueldo ARCA comienza a cobrar Impuesto a las Ganancias en noviembre 2025

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Monotributo Social de ARCA: cómo podés darte de alta y cuáles son los requisitos

ARCA informó las condiciones que debés cumplir para evitar la exclusión del sistema.

Lo tenés que saber: si no cumplís con estas obligaciones fiscales y sos monotributistas, ARCA te puede dar de baja

Lo que sí o sí debés saber de ARCA si vas a hacer compras en el exterior.

Cuáles son los nuevos requisitos que tiene ARCA si vas a hacer compras en Shein o Temu

Desde ARCA salieron a explicar cómo funciona y a quiénes está dirigido este nuevo sistema.

Para qué actividad funciona el monotributo promovido de ARCA

ARCA informó que cuenta con ciertos beneficios para universitarios

Qué particularidad tiene el monotributo de ARCA para profesionales universitarios

